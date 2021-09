Erin O’Toole promet de l’argent pour relier le Port de Saguenay au réseau du CN

Le chef du PCCParti conservateur du Canada , Erin O'Toole, s'est engagé à fournir des fonds fédéraux pour étendre et intégrer le réseau ferroviaire du CN dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean à Port Saguenay , indique le communiqué du parti

Actuellement, les rails du Canadien National s'arrêtent à Jonquière. C'est le réseau du Roberval-Saguenay, propriété de Rio Tinto, qui permet de rejoindre la desserte ferroviaire du Port de Saguenay.

Le chef conservateur a aussi promis de moderniser et développer le Port de Saguenay, ainsi que la Zone industrialo-portuaire de Grande-Anse (Zone IP).

Ces deux promesses se retrouvent dans les annonces du jour sur les infrastructures au Québec qui seraient réalisées par un gouvernement conservateur. Il est aussi question d'appuyer le projet de train à grande fréquence (TGF) Québec-Toronto en investissant jusqu’à 12 milliards de dollars sur 10 ans, de financer la construction du troisième lien Québec-Lévis à hauteur de 40 % et de prolonger l'autoroute 73 en Beauce jusqu’à la frontière américaine.

Les conservateurs du Canada sont conscients de l’importance de développer de grands projets d’infrastructures, en particulier dans les régions , a dit le chef du PCCParti conservateur du Canada , par voie de communiqué.

Le réseau du CN se termine à Jonquière actuellement. Photo : Radio-Canada

Un signal clair, selon Martel

Le député conservateur sortant de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, était extrêmement heureux de la place occupée par la région dans les annonces de son chef.

Je suis très, très fier ce cette annonce-là aujourd'hui. Je suis très content. Notre chef est très sensibilisé au développement de la région. Cette annonce-là, on est bien bien content. Je le dis ça fait longtemps, il faut que les installations soient là à Port Saguenay. C'est un signal pour les investisseurs qui veulent des projets de développement économique chez nous. [...] Nous autres, on veut que le CN se connecte au port de Grande-Anse comme les grands ports nationaux , a déclaré en soirée celui qui est le lieutenant politique des conservateurs au Québec.

La promesse conservatrice a aussi grandement réjoui le directeur général du Port de Saguenay, Carl Laberge. On se réjouit de ça. Ça veut dire que le message de la communauté régionale s'est rendu à ce niveau-là et qu'il y a des bonnes représentations qui ont été faites. On est content d'entendre ça. On espère que c'est un message qui en plus d'être pris par le Parti conservateur, qu'il va pouvoir être repris par d'autres partis aussi , a-t-il exprimé lorsque joint par Radio-Canada mercredi soir.

Mercredi, dans leur plateforme régionale, les candidats du Bloc québécois s'étaient engagés à maximiser le potentiel de la Zone industrialo-portuaire de Saguenay par l’établissement d’entreprises de production d’énergie renouvelable. Les candidats bloquistes ont rencontré l'administration du Port de Saguenay lors de la visite de leur chef, Yves-François Blanchet, la semaine dernière.

Une régie intermunicipale

Présentement, un projet d'amélioration du réseau ferroviaire est mené dans la région par le Comité de maximisation Transport (CMAX-Transport). Une régie intermunicipale a été créée en ce sens. En mars dernier, la mairesse de Saguenay, Josée Néron, et le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé, ont été délégués par la Ville pour y travailler.

En 2018, le comité exécutif de Saguenay avait commandé une étude pour étudier la possibilité de construire une voie ferrée pour contourner le réseau du Roberval-Saguenay.

Un convoyeur annoncé le 12 août

Tout juste avant le déclenchement de la campagne, le gouvernement du Québec et celui libéral à Ottawa avaient annoncé une aide de 66 M$ pour financer un la construction d'un convoyeur électrique au Port de Saguenay.

Erin O'Toole était venu au Port de Saguenay le 6 août dernier. Une vidéo du chef avait alors été tournée pour s'en prendre aux libéraux et aux bloquistes. Elle avait cependant été retirée alors qu'elle n'était plus à jour en raison de l'annonce du convoyeur du 12 août.