Nouvelle approche pour la vaccination contre la COVID-19 aux Îles

Le 10 août dernier, il n’y avait plus personne sur la liste en attente d’un vaccin, selon le CISSS des Îles.

Soixante cliniques ont eu lieu depuis le début de janvier dans l’archipel. Toutefois, la fin de cette première phase ne signifie pas que tous les Madelinots ont été vaccinés.

Selon le CISSS, 94 % de la population vaccinable a reçu une première dose et 91 % une seconde dose. Pour poursuivre le travail, le CISSS organise maintenant des cliniques ponctuelles, explique Huguette Cyr, responsable de la vaccination.

Une première aura lieu, jeudi. Ces cliniques s’organisent à partir des demandes qui ont été reçues au cours des dernières semaines. Entre le 11 août et le 2 septembre, c’est le moment où on a récolté des noms , précise Huguette Cyr, responsable de la vaccination aux Îles-de-la-Madeleine.

Ces Madelinots pourront jeudi recevoir leur première ou seconde dose, selon les besoins. On a 160 rendez-vous de prévus et là-dessus on a 60 premières doses. Les premières doses sont toujours prioritaires , précise Mme Cyr.

Toutes les places disponibles pour cette clinique ont été attribuées. Huguette Cyr explique que le CISSS ne peut pas vacciner une seule personne à la fois puisque chaque fiole de vaccin contient plusieurs doses et que ces doses ne se conservent que 24 heures.

Les cliniques auront ainsi lieu lorsqu’un nombre suffisant de personnes en attente le justifiera. Une autre clinique est déjà prévue la semaine prochaine.

Un cas particulier

Les situations des gens qui ne sont toujours pas vaccinés sont multiples et parfois complexe. Le cas de Jannie Duval l'illustre bien.

Une soixantaine de cliniques de vaccination ont eu lieu depuis janvier aux Îles-de-la-Madeleine. (archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

À son grand soulagement, elle pourra se faire vacciner la semaine prochaine.

Jannie Duval, qui passe ses hivers au Pérou, dit y avoir contracté la COVID-19. Je n’étais pas éligible à mon retour aux Îles, raconte-t-elle. Je devais attendre trois mois.

Elle dit connaître au moins au moins une dizaine de personnes dans la même situation qu’elle qui n’ont pu avoir accès au vaccin, pour toutes sortes de raisons.

Elle affirme avoir entrepris les démarches sans tarder. J’appelais et je tombais toujours sur des messages, dit-elle. En personne, on me disait que les rendez-vous ne se prenaient que par téléphone.

Dans un contexte où le passeport vaccinal sera bientôt exigé pour participer à de nombreuses activités culturelles, sportives et sociales, Mme Duval a trouvé cette attente difficile. Peu importe les raisons, ce n’est pas normal que d’un côté, on nous force à nous faire vacciner, mais que de l'autre côté, ceux qui veulent être vaccinés ne puissent pas le faire , considère-t-elle.

Elle a finalement pu parler à quelqu’un au téléphone mardi. On m’a répondu que la prochaine campagne de vaccination se déroulait le 2 septembre et que les plages de rendez-vous étaient comblées depuis déjà plusieurs semaines , mentionne-t-elle.

Son nom a été mis sur la liste d'attente et elle a finalement reçu un rendez-vous mercredi.

L’agente de communications du Centre de santé et de services sociaux (CISSS) des Îles-de-la-Madeleine, Nathalie Cyr, s'explique mal les difficultés éprouvées par Mme Duval pour obtenir un rendez-vous, mais souligne que tout le monde qui donne son nom pourra être vacciné. Nous appellerons, dit-elle, les personnes qui sont sur la liste d’attente pour leur donner un rendez-vous et comme toujours, nous priorisons les premières doses.

Avec la collaboration de Joane Bérubé et de Isabelle Lévesque