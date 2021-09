Elton John sortira un nouvel album, The Lockdown Sessions

L'album de 16 titres, qui sortira le 22 octobre, comprend 10 nouvelles chansons, dont des collaborations avec des artistes tels que Lil Nas X, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Stevie Wonder et Stevie Nicks.

La dernière chose que je m'attendais à faire pendant le confinement était un album. Mais, au fur et à mesure que la pandémie avançait, des projets ponctuels ont surgi , a expliqué Elton John.

Certaines des séances d'enregistrement devaient se faire à distance, via Zoom, ce que je n'avais évidemment jamais fait auparavant , a raconté l'interprète de Goodbye Yellow Brick Road et de Candle in the Wind. D'autres séances ont été enregistrées en suivant des règles de sécurité très strictes, en travaillant avec un autre artiste, mais avec un écran de verre entre les deux .

Mais tous les morceaux sur lesquels j'ai travaillé étaient [...] des trucs complètement différents de tout ce pour quoi je suis connu, des trucs qui m'ont fait sortir de ma zone de confort [pour aller] vers un territoire complètement nouveau , a-t-il décrit.

Le chanteur de 74 ans avait commencé sa tournée d'adieu, baptisée Farewell Yellow Brick Road, en 2018, prévoyant plus de 300 dates en 3 ans à travers le monde avant qu'elle soit perturbée par le contexte sanitaire lié à la pandémie de coronavirus

La tournée débutera en mai 2022 en Allemagne et s'achèvera six mois plus tard à Los Angeles.