Vers la levée des ordres de confinement pour Fort Good Hope et Colville Lake

La médecin hygiéniste en chef, Kami Kandola, s’est dite assez confiante quant au fait d'avoir contrôlé l'épidémie dans ces deux communautés, tout en rappelant aux Ténois de rester vigilants.

Si vous n'êtes pas immunisé, vous pouvez toujours être exposé et affecté par la COVID-19 , dit-elle.

Mardi, à Fort Good Hope, 83 personnes étaient guéries, mais la communauté comptait encore 23 cas actifs. Colville Lake comptait encore quatre cas actifs et 75 personnes s’étaient remises de la COVID-19.

La situation reste plus compliquée pour Norman Wells, l'autre communauté du Sahtu. En date de mardi, les autorités enregistrent encore 26 cas actifs et 24 guérisons. L’ordre de confinement y sera donc prolongé jusqu'au 14 septembre. Une décision qui n’est pas prise à la légère affirme la Dre Kandola.

Mon travail consiste à mesurer la difficulté de la situation pour les résidents de la communauté, par rapport au risque de transmission continue du COVID-19 , a-t-elle déclaré.

Pas plus de restrictions pour Yellowknife

La médecin hygiéniste en chef affirme que la mise en place de nouvelles restrictions n’est pas nécessaire à Yellowknife, et ce malgré l'augmentation du nombre de cas.

Yellowknife est ce que la Dre Kandola appelle une communauté hautement immunisée où 80 % de la population âgée de 12 ans et plus est complètement vaccinée. Elle explique que ce sont des groupes de personnes non vaccinées qui sont plus à risque de contracter la COVID-19.

Alors que les élèves viennent à peine de retourner en classe, un communiqué des écoles catholiques de Yellowknife informait les parents mercredi qu’une personne avait été testée positive à l’école secondaire St. Patrick. L’administration affirme travailler avec les autorités de santé pour prendre toutes les mesures de précautions nécessaires.

Mardi, la capitale comptait 43 cas actifs, soit le plus grand nombre de cas de COVID-19 sur le territoire. Par ailleurs, 22 autres personnes se sont rétablies. Au total, le territoire comptait 115 cas actifs.

Avec les informations d'Anna Desmarais