Une voix médiatique de l’Abitibi-Témiscamingue s’éteint

Celui qui a travaillé pendant 50 ans dans le monde des médias et des communications est décédé d’un cancer, entouré des siens, à la Maison du bouleau blanc. Originaire de Saint-Romuald, près de Lévis, il a grandi à Senneterre et il a par la suite vécu à Amos.

Gilles Boucher était au micro de l'émission du matin à Radio boréale depuis avril 2010. Photo : Facebook/Radio Boréale

Gilles Boucher fait son entrée dans le monde de l’information en 1969, en tant que journaliste à l’Écho abitibien. Durant sa carrière, il a aussi travaillé au sein de Radio-Nord, occupé des postes de direction, fondé des journaux, dont l’Impact Abitibi, et une entreprise de marketing. Il a aussi enseigné les communications et le marketing au Centre de formation professionnelle Harricana et au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

Il est revenu dans l’univers médiatique en 2004, en rejoignant le groupe des fondateurs de Radio boréale. Il était là dès les débuts, se souvient le président fondateur, Donald Perron. Il a toujours eu ça en lui, la radio et l’information. Et moi, quand j’ai parti la radio, c’était ça que je voulais faire, une radio parlée qui donne de l’information d’ici.

Gilles Boucher, entouré de Ghislain Roy et d'Andrée Gravel, en marge d'une entrevue à Radio boréale pour la Fondation héritage Photo : Gracieuseté

Un retour après 25 ans

Radio boréale est entrée en ondes en février 2010, et Gilles Boucher a effectué un retour derrière le micro après 25 ans d’absence en avril 2010 pour animer l’émission du matin Debout! c’est CHOW, en plus d’occuper le rôle de journaliste. Des fonctions qu’il aura assumées jusqu’au printemps dernier, en plus d’agir comme président depuis un an.

Encore la semaine dernière, il se préoccupait de l’avenir de la radio.

Je suis allée le voir à la Maison du bouleau blanc et encore là, il m’a donné ses recommandations pour les années futures. Et ça, c’était lundi passé [23 août]. Il avait encore sa radio dans la tête. Il était content. Une citation de :La directrice administrative de Radio boréale, Guylaine Belley

Il avait le don de mettre tout le monde à l’aise quand il faisait des entrevues, raconte Guylaine Belley. Ça, on l’a entendu dire maintes et maintes fois. C’était un bon vivant et il avait à coeur sa radio. Sa tête était remplie de projets [...] La radio perd un gros morceau, mais surtout un ami , souligne la directrice administrative Guylaine Belley, qui le côtoyait depuis 2010.

La musique pour le mieux-être

En 2005, Gilles Boucher a aussi mis au point un concept de musicothérapie active pour les personnes âgées, Musique du mieux-être. En éveillant leur mémoire par les chansons de leur passé, il parvenait à les faire bouger, chanter et danser.

Gilles Boucher, avec sa guitare Photo : Facebook de Gilles Boucher

Depuis 2006, il allait rencontrer régulièrement les membres de La Rescousse, qui doivent composer avec la maladie mentale d’un proche.

Gilles nous offrait un moment de répit. On chantait des chansons avec lui, il nous faisait apprendre des choses aussi à travers sa musique. Il tenait beaucoup à son folklore. Et en même temps, par sa musique et toute sa façon de faire, il faisait travailler notre mémoire. En tout cas, c’était un deux heures où les membres de La Rescousse oubliaient leurs soucis. Il réussissait à mettre de la joie et du soleil dans leur vie, le temps qu’il était ici. C’est une activité qui était très très appréciée , fait valoir la directrice générale, Manon Lord.

Gilles Boucher était très impliqué dans la pastorale diocésaine. Il était vice-président de la Corporation de développement communautaire d’Amos-région, a œuvré pour le jardin communautaire et il a été membre du comité provincial des communications de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées.