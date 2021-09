Droit à l’avortement : la question embarrasse des candidats conservateurs en Outaouais

Pourtant, la plateforme conservatrice est limpide au sujet de l'avortement. Un gouvernement conservateur ne soutiendra aucune mesure législative visant à réglementer l’avortement , peut-on y lire.

Le chef du Parti conservateur du Canada (PCC), Erin O'Toole a d'ailleurs insisté à plusieurs reprises, ces dernières semaines, sur le fait qu'il est pro-choix, notamment lors d'une annonce sur le logement abordable.

Dans leur plateforme, les conservateurs ont cependant indiqué vouloir protéger le droit de conscience des professionnels de la santé. Cela implique qu'une médecin ou une infirmière pourrait refuser de procéder à l'acte médical si cela va à l'encontre de ses valeurs.

Moi, je suis pro-choix , a lancé le candidat conservateur dans la circonscription du Pontiac, Michel Gauthier. Si sa pensée était claire au début du questionnement, la situation s'est embrouillée rapidement.

Quand j’ai dit pro-choix, c’est le politicien qui parle. Une citation de :MIchel Gauthier, candidat conservateur dans la circonscription du Pontiac

Ce que le candidat a expliqué par la suite, c'est qu'il y a une distinction à faire entre l'homme et l'homme politique. Son opinion reste inconnue. M. Gauthier a indiqué n’avoir jamais été confronté à cette question, mais comme quelqu'un qui s’intéresse à la vie politique, je trouve normal que les femmes aient le choix .

M. Gauthier s'est désolé de voir ce débat remis de l'avant. C'est un dossier sur lequel les Libéraux aiment revenir en espérant que ça puisse faire trébucher les conservateurs , a-t-il indiqué. Mais ce n’est pas un enjeu dans cette campagne-là, on a été clair là-dessus, c’est un dossier réglé au Canada et il n’est pas question pour nous de ramener ça sur le tapis.

Michel Gauthier, candidat conservateur dans la circonscription de Pontiac et porte-parole du parti en Outaouais (Archives) Photo : Radio-Canada

En fin de prise de parole, il s'est plutôt rangé du côté du statu quo. Je pense que quelqu'un qui n’a jamais vraiment été confronté à cette décision-là ne peut pas savoir exactement ce qu’il déciderait , a-t-il mentionné.

Une question de droit acquis

Questionnée sur le même sujet, Sandrine Perion, la candidate conservatrice dans Hull-Aylmer a fait valoir que le droit à l’avortement, c’est une chose qui a déjà été clarifiée au Canada, donc les femmes ont le choix, tout simplement .

Ce sont des droits qui sont acquis, alors pourquoi revenir sur ce débat? Une citation de :Sandrine Perion, candidate conservatrice dans Hull-Aylmer

Mme Perion a indiqué ne pas comprendre pourquoi on fait encore de l'avortement un sujet politique sur la place publique . Ayant grandi en France, elle a indiqué croire en l'autodétermination.

Je trouve que ça divise la nation , a-t-elle également commenté. Mme Perion a demandé à ce que les pro-vie et les pro-choix se respectent dans leur divergence d’opinions.

S'il y avait un projet de loi?

S’il fallait qu’un projet de loi [restreignant le droit à l'avortement] soit présenté demain, je voterais contre, c’est tout , a répondu Mme Perion lorsque la question lui a été posée.

Je ne me suis jamais posé la question de savoir si je suis pro-vie ou pro-choix, ce que je dirais [c’est que c'est] un choix qui est offert aux femmes , a-t-elle renchéri.

Joël Bernard, le candidat conservateur pour la circonscription de Gatineau s'est également rangé du côté de Mme Perion sur la même question. Par contre, sa position concernant le droit à l'avortement semblait moins claire que pour cette dernière.

Les positions morales sont les positions morales, c’est mes affaires, mais je peux vous dire que je crois dans le message de M. O’Toole et du parti qui est de ne pas revisiter ce dossier , a d'abord commenté M. Bernard. Ça ne fait aucune différence si je suis pro-vie ou pro-choix.

Nous, on a dit très clairement que ce ne sera pas un dossier qu’on veut toucher, on a fini avec ça , a-t-il continué. La population a parlé, on va avec la population.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé de clarifier sa position devant l'électorat, il a lancé : j’ai deux enfants et je ne sais pas ce que je pourrais faire sans mes enfants .

Ça veut dire qu’une femme a le droit de choisir, mais moi, personnellement, j'aime mes enfants. Une citation de :Joël Bernard, candidat conservateur dans Gatineau

Comme M. Gauthier, il a aussi souligné la distinction entre son opinion et son opinion de figure politique. Il y a ma position personnelle et ma responsabilité comme député, comme parlementaire, si je suis élu , a-t-il résumé.

Avec les informations d'Estelle Côté-Sroka et de Christian Milette