Alerte Amber : la communauté de Sainte-Paule inquiète pour le petit Jake

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une photo récente de Jake Côté, qui est âgé de 3 ans. Photo : Alerte Amber Québec

L'alerte Amber a été lancée dans la soirée de mardi par les autorités pour retrouver le bambin. Celle-ci a été élargie au Québec en entier et à une partie du Nouveau-Brunswick en fin de journée mercredi.

Le père est considéré comme imprévisible par la Sûreté du Québec.

Tout le monde est bouleversé, surtout que ça touche un enfant , commente le maire de Sainte-Paule, Pierre Dugré.

Selon lui, c’est la première fois qu’un tel événement se produit dans ce village.

On se dit tout le temps que ça n’arrivera pas chez nous, mais on réalise qu’on n’est pas à l’abri, constate-t-il. On entend de plus en plus parler de problèmes de santé mentale et on doit tous se sentir concernés là-dedans.

Le maire de Sainte-Paule, Pierre Dugré Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

C’est important de ne pas oublier la famille qui subit les contrecoups de tout ça. Une citation de :Pierre Dugré, maire de Sainte-Paule

Pierre Dugré souhaite rappeler aux résidents d’appeler le 911 si jamais ils ont des informations pouvant faire avancer les recherches.

Je leur demande de ne pas s'aventurer dans l’inconnu ni de se mettre en danger , dit-il.

Pierre Dugré ne connaît pas David Côté personnellement. Il indique que ses parents habitent Sainte-Paule et qu'il était revenu dans la région récemment.

Des policières à cheval sont aussi déployées. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Sainte-Paule, un endroit de villégiature prisé

Non loin du village, le lac du Portage est l'un des sites de villégiature les plus fréquentés en Matanie.

De nombreux chalets et résidences bordent le lac. Jean Watters, qui y réside en été, se dit, comme ses voisins, ébranlé par les événements.

C'est une région très paisible, estime-t-il. Les gens ici sont super sympathiques et on n'est pas du tout habitués à ce genre de situation. Ici, il y a des gens de tous les milieux et c’est une communauté tissée serrée.

Il affirme que toutes les conversations autour du lac tournent autour de la disparition du petit Jake.

Mes voisins me disent que la parenté appelle pour savoir si tout le monde est correct, mentionne-t-il. C’est très difficile à vivre pour la famille et les gens ici. On est préoccupés par le sort du petit garçon. Sa maman doit être tellement inquiète!

Les résidents de Sainte-Paule peuvent voir un important déploiement d'équipements de toutes sortes, dont ce camion, devant servir aux recherches. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Les recherches sont toujours en cours pour retrouver Jake Côté et David Côté. Si vous avez des informations qui aideraient les policiers dans les recherches, la SQSûreté du Québec et la GRCGendarmerie royale du Canada demandent d'appeler le 911, sans tenter d'intervenir.

Avec les informations de Catherine Poisson