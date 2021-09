Nutashkuan souhaite avoir sa propre maison des aînés

Le conseil de bande, qui travaille sur ce projet depuis 2 ans, évalue les coûts de construction de ces logements à près de 9 millions de dollars.

Le gestionnaire du projet, Francis Malec, estime que la population de Nutashkuan réclame un lieu qui se distingue des résidences qu’on retrouve ailleurs au Québec.

Ce dernier souhaite que l’endroit puisse répondre aux besoins particuliers de la communauté.

Nous, on veut s'adapter à la culture. Si un couple veut faire des choses culturelles, ils vont le faire. Ils vont avoir un endroit pour faire leurs coutumes, leurs activités traditionnelles. Ils vont être chez eux, ils ne seront pas dans un hôpital ou une résidence pour aînés , explique M. Malec.

Plusieurs aînés doivent pour l'instant se résoudre à partir vivre à l'extérieur de la communauté, faute de soins adéquats (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Un total de 20 chambres, dont 2 désignées pour les soins palliatifs, est prévu au sein de ce futur établissement.

Selon le chargé de projet, il reste toutefois à obtenir une partie importante du financement pour que la construction du bâtiment aille de l’avant.

Il indique pourtant qu’une première pelletée de terre serait envisageable au cours de la prochaine année.

Pas encore d'accréditation

De son côté, le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord indique ne pas avoir reçu de demande d’accréditation afin que la future maison soit désignée comme résidence privée pour aînées (RPA).

Une telle accréditation est nécessaire pour que des soins médicaux de longue durée soient apportés aux résidents.

Pour l’obtenir, le promoteur devra démontrer qu’il répond à une série de critères liés notamment à la sécurité du bâtiment et à la qualification du personnel.