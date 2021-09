Un taux de vaccination de 85 % nécessaire pour éviter un autre confinement en Ontario

Le groupe d’experts qui conseille le gouvernement Ford estime que plus de 85 % des Ontariens admissibles devraient être vaccinés contre la COVID-19 pour éviter un nouveau confinement. Il a publié mercredi en fin de journée ses projections.

D’ici à ce que ce seuil soit atteint, les gens devraient limiter substantiellement leurs interactions.

Actuellement, 76 % des Ontariens admissibles sont complètement vaccinés et 83 % ont reçu une première dose.

Le Groupe pour le consensus en matière de modélisation et de conseils scientifiques note que les spécialistes d’un peu partout s’accordent à dire que la quatrième vague s’annonce costaude.

Les experts ont examiné plusieurs hypothèses. L'une d'entre elles, qui repose sur une hausse de 4 % des cas quotidiens, prévoit environ 4000 nouvelles infections par jour cet automne. Le nombre de cas pourrait toutefois dépasser les 9000 par jour, selon les calculs des experts, si le pire scénario se matérialisait.

La réouverture des écoles va entraîner une hausse des infections. Photo : Shutterstock / LightField Studios

La réouverture des écoles et de lieux de travail ainsi que le très contagieux variant Delta augmentent substantiellement les risques pour les personnes non vaccinées. Le nombre de ces gens qui pourraient développer des complications risque d’augmenter rapidement et pourrait causer des problèmes d’engorgement aux soins intensifs. Les personnes de tous les âges seront touchées.

Les experts recommandent aussi les mesures suivantes :

Limiter le nombre de personnes à l’intérieur, respecter la distanciation physique et réduire les grands rassemblements;

Porter le masque à l’intérieur et faire du télétravail;

Adopter des politiques qui vont accélérer la vaccination de la population.

Doug Ford participe à une annonce par téléconférence à Queen's Park. Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

À cet effet, le gouvernement Ford a annoncé mercredi un programme de preuve vaccinale qui entrera en vigueur le 22 septembre.

Les Ontariens devront présenter leur certificat pour pouvoir se rendre dans certains commerces non essentiels comme les restaurants et assister à des événements sportifs ou culturels, par exemple.

Une porte-parole de la ministre de la Santé, Christine Elliott, soutient que l’approche prudente de la province, qui a maintenu des mesures de santé publique, explique que l’Ontario ait un taux d’infection moindre que la Colombie-Britannique ou l’Alberta.

Nous devrons continuer à être vigilants, c’est certain, alors que nous affronterons la quatrième vague , écrit Alexandra Hilkene.

Le gouvernement rappelle que le groupe d’experts effectue ses projections à partir de plusieurs scénarios et que les pires scénarios envisagés par le groupe ne se sont jamais matérialisés.

La chef de l'opposition ontarienne, Andrea Horwath Photo : La Presse canadienne / Jack Boland

La chef de l’opposition, la néo-démocrate Andrea Horwath, presse le gouvernement d’employer tous les moyens à sa disposition pour vacciner de façon urgente tous les Ontariens admissibles.

Elle estime que pour limiter les contacts comme le recommande le groupe d’experts, il faut réduire la taille des classes.

Mme Horwath s’inquiète aussi du fait que le groupe d’experts a publié ses projections en fin de journée, sans qu’il y ait de conférence de presse pour répondre aux questions comme c’était le cas auparavant.