COVID-19 : inquiétudes autour de la transmission par aérosol et des hospitalisations

Des experts ont mis en garde contre la propagation de la COVID-19 par aérosols et sonné l’alarme sur l’augmentation rapide des hospitalisations en raison de la maladie en Alberta, lors d’une séance d’information publique du groupe Protect Our Province.

Lors de la rencontre diffusée sur YouTube, les experts ont indiqué que la province doit rapidement mettre en place de nouvelles restrictions afin de freiner cette tendance.

C’est [au niveau des hospitalisations] que les choses échappent vraiment à notre contrôle , affirme un urgentologue de l’Hôpital général Rockyview, Joe Vipond, qui a participé à la discussion.

107 aux soins intensifs

Dans son bilan de mercredi, la province a annoncé que 465 personnes sont actuellement hospitalisées en raison de la maladie, soit 34 de plus que mardi.

Parmi les personnes hospitalisées, 107 sont aux soins intensifs.

Si la tendance se maintient, 214 personnes pourraient se retrouver aux soins intensifs en raison de la COVID-19 d’ici le 10 septembre, estime Joe Vipond.

Les médecins et les infirmières qui travaillent aux soins intensifs avec lesquels je suis en contact me disent que les soins intensifs sont pleins. Où mettrons-nous les patients? , s’interroge-t-il.

La biologiste du développement à l'Université de Calgary, Malgorzata Gasperowicz, soutient que les hospitalisations aux soins intensifs augmentent plus rapidement que pendant la troisième vague.

Le temps de doublement est maintenant d’environ 12 jours, contre environ trois semaines pendant la troisième vague , dit-elle.

Transmission par voie aérienne

Les experts du panel insistent également sur la nécessité de réinstaurer le masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs et de revenir sur l’interdiction d’organiser de grands rassemblements puisque la COVID-19 peut se transmettre par aérosols.

Il s’agit de particules qui restent en suspens dans l’air et que nous pouvons donc inhaler , explique Conor Ruzycki, un candidat au doctorat à l’Université de l’Alberta qui s’intéresse à la science et la technologie des aérosols.

Durant la discussion, des experts ont déploré l’inaction du gouvernement et l’absence du premier ministre albertain, Jason Kenney, et de la médecin hygiéniste en chef, Deena Hinshaw, qui n’ont pas fait d’apparition publique depuis une vingtaine de jours.

Dans un monde parfait, nous n’aurions pas à [organiser des séances d’information] parce que le gouvernement s’en chargerait , a déclaré le Dr. Joe Vipond.

Cette vague était absolument prévisible Une citation de :Malgorzata Gasperowicz, biologiste du développement à l'Université de Calgary

1315 nouveaux cas

Mercredi, l’Alberta a annoncé 1315 nouveaux cas de COVID-19 et 8 décès supplémentaires.

La province compte 12 290 infections actives au SRAS-CoV-2.

Sur Twitter, la Dre Hinshaw, indique que 91,6 % des 107 personnes admises aux soins intensifs ne sont pas vaccinées contre la COVID-19 ou n’ont pas complété leur vaccination.

Parmi les 358 autres personnes hospitalisées, 81,1 % ne sont pas vaccinées ou n’ont pas reçu leur deuxième dose.

La moyenne du taux de positivité au cours des sept derniers jours est de 10,85 %.

Jusqu’à maintenant, 78,1 % des Albertains âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin et 69,9 % sont pleinement vaccinés.

Depuis le début de la pandémie, 2383 ont succombé au virus.