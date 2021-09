Le milieu culturel d’Ottawa applaudit le passeport vaccinal en Ontario

À compter du 22 septembre, les Ontariens devront prouver qu’ils sont adéquatement protégés contre la COVID-19 pour mener des activités jugées non essentielles. Dans le secteur culturel, cette nouvelle mesure touche l’accès aux concerts, aux festivals de musique et aux salles de théâtre et de cinéma.

Les galeries d’art et les musées ontariens seront-ils l’exception comme au Québec? Pour le moment, ils n’apparaissent ni dans la liste des lieux où le passeport vaccinal sera requis ni dans celle des exemptions, dans les messages et documents officiels émis par le gouvernement Ford.

Des défis logistiques?

Le Festival franco-ontarien (FFO) sera le premier événement d’envergure à se tenir dans la capitale fédérale sous cette nouvelle politique, les 24 et 25 septembre, au parc Major’s Hill.

Le CityFolk, du 16 au 18 septembre, et le Bluesfest, du 23 au 25 septembre, ayant lieu, pour leur part, au parc Lansdowne, il est déjà prévu que les spectateurs devront prouver qu’ils sont adéquatement protégés pour assister aux spectacles.

L’équipe du FFOFestival franco-ontarien s’est préparée à l’implantation du passeport ontarien depuis les premières rumeurs. On est prêts à le déployer , soutient son directeur général, Michel-Olivier Matte.

Michel-Olivier Matte, directeur général du Festival franco-ontarien Photo : Radio-Canada

Sur le plan logistique, il faudra que les organisateurs ajoutent davantage de personnes à l’entrée pour vérifier les preuves vaccinales, en plus des billets. Cet impact sur les opérations est très minime , assure cependant M. Matte. On est très capables de gérer ça à l’intérieur de notre équipe d’employés et de bénévoles , ajoute-t-il.

L’équipe du festival communiquera bientôt avec les détenteurs de billets. Ceux qui pourraient ne pas satisfaire aux exigences du passeport vaccinal ontarien y recevront de l’information sur un éventuel remboursement.

Des publics à rassurer

La nouvelle mesure annoncée par l'Ontario répond à une préoccupation réelle des spectateurs, souligne quant à elle la directrice générale, Stratégie et Communications du Centre national des Arts (CNA), Annabelle Cloutier.

Le CNACentre national des Arts d'Ottawa doit officiellement rouvrir ses portes au public le 10 septembre, avec un concert de son orchestre pour donner le coup d’envoi à sa nouvelle saison. Les Zones théâtrales doivent également s’y dérouler du 13 au 18 septembre. Ces événements ne seront donc pas assujettis au passeport vaccinal.

Or, chaque trimestre depuis le début de la pandémie, le CNACentre national des Arts d'Ottawa sonde les auditoires sur leurs attentes vis-à-vis des mesures en place. L’évolution qu’on voyait, c’est que de plus en plus de gens disaient : "Je vais me sentir à l’aise quand on pourra s'assurer que les gens qui sont près de moi sont vaccinés" , note-t-elle.

Ce discours fait écho à celui du gérant du cinéma CinéStarz d’Orléans, Gaétan Roy. Même s’il s’attend à confronter des récalcitrants au départ, il souhaite voir la clientèle augmenter à la longue. Je vois un bon signe là-dedans. Ça va rassurer les gens qui viennent nous voir, sachant que les gens qui sont ici présents sont doublement vaccinés , fait-il valoir.

Entre soulagement et fatigue

La directrice artistique et générale du Théâtre Catapulte, Danielle Le Saux-Farmer Photo : Radio-Canada

Du côté de La Nouvelle Scène, c’est la lumière au bout du tunnel, souligne la directrice artistique et générale du Théâtre Catapulte, Danielle Le Saux-Farmer. Le centre de diffusion francophone n’a tenu aucun événement devant public depuis mars 2020. Les quatre compagnies de théâtre franco-ontariennes résidentes se préparent toutefois à y dévoiler bientôt leur programmation pour l’automne et l’hiver.

C’est immense pour nous. On est tellement sur la vague de l’optimisme et de l’enthousiasme, et d’éviter des fermetures. Ultimement, cette idée du passeport ou du certificat vaccinal, ça nous redonne beaucoup, beaucoup d’espoir [comme quoi] on va avoir une belle saison , se réjouit Mme Le Saux-Farmer.

Au Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO), pour toute l’équipe administrative, le cerveau roule beaucoup , illustre sa directrice artistique Anne Gutknecht.

Le MIFOMouvement d'implication francophone d'Orléans tiendra un concert extérieur le jour J du 22 septembre. Mais ce n’est pas là le plus grand défi de l’organisme, qui devra définir des politiques pour tout l’écosystème qu’on a et qui orbite autour du MIFOMouvement d'implication francophone d'Orléans , résume-t-elle, soit 300 employés permanents et contractuels, en plus de travailleurs autonomes et de centaines de visiteurs de tous les âges qui y assistent à des concerts ou à des projections, y suivent des cours en groupe et individuels ou y fréquentent ses camps et sa garderie.

C’est d’ailleurs à cause de ce casse-tête que l’équipe a décidé, mercredi, de repousser la réouverture de son école de musique du 6 au 20 septembre, cite-t-elle en exemple.

Anne Gutknecht a néanmoins confiance que l’organisme saura se retourner sur un deux cennes , comme il l’a fait plusieurs fois depuis le début de la pandémie, souligne-t-elle. Je n’ai aucune crainte que le MIFOMouvement d'implication francophone d'Orléans va être capable de répondre à cet échéancier-là. Est-ce que ça veut dire qu'on va dormir un peu moins dans les prochaines semaines? Je vous mentirais si je vous disais que ce ne sera pas le cas , conclut-elle, sourire en coin.

Avec les informations de Christelle D'Amours