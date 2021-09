Des réponses à vos questions concernant le passeport vaccinal

Est-ce que les parents devront avoir le passeport vaccinal lorsqu'ils assistent à la pratique ou au match de leur enfant?

La règle actuellement est : s'il y a moins de 25 personnes debout à l'intérieur, le passeport n'est pas obligatoire. Si les gens sont assis, à moins de 250 spectateurs, pas de passeport. Je comprends bien la notion du fait de comment surveiller les déplacements de ces gens-là. Bien, on y va avec la logique.

Qui doit s'occuper de faire la vérification du passeport dans les arénas et les amphithéâtres?

C'est le lieu qui fait foi de tout. C'est le responsable du lieu qui doit faire le contrôle. On est vraiment sur le lieu, surtout en matière d'événements sportifs. Il faut se ramener au moment où on a mis le masque obligatoire. On avait à peu près les mêmes questions. On s'est adapté. On va laisser un temps de rodage.

Est-ce que des activités comme le chant choral, le théâtre ou les cours d'anglais nécessitent un passeport vaccinal ?

Non. Ce type d'activités n'en nécessite pas. De plus, quand on est dans une salle de spectacles et qu'il y a des comédiens, des musiciens, ces derniers n'ont pas à présenter leur passeport vaccinal. Dès qu'il est question de travail ou de bénévolat, ce n'est pas requis.

Doit-on présenter notre passeport vaccinal chaque fois qu'on se rend au gym?

Absolument, même si c'est une clientèle qui devient régulière dans un commerce. Parce que chaque fois, le commerçant doit associer le passeport vaccinal à une preuve d'identité pour contrôler si la personne est adéquatement protégée. L'Association des gyms nous a fait part de leur opinion et voudrait qu'on change la donne. On est en rodage, on va voir ce qu'il est possible de faire, mais pour l'instant, on demande de le scanner chaque fois.

Est-ce qu'un restaurateur doit continuer à tenir à jour son registre?

Malheureusement, on doit maintenir le registre. Certains restaurateurs croient que cela est la fin du registre, mais non, parce que l'application n'enregistre pas d'informations sur le client. On a besoin de ce registre au cas où il y a une éclosion et on doit joindre les gens.

Le passeport vaccinal est-il nécessaire pour manger à une table de station-service, dans un centre commercial ou encore dans une épicerie?

À partir du moment où il y a une table, où les gens s'assoient pour manger, on doit exiger le passeport vaccinal. Dans les centres commerciaux, il y a des gardiens qui vont le demander. Le but, c'est d'éviter des rassemblements de personnes pour éviter des éclosions.

Qui va responsable de faire appliquer le règlement, s'il y a une plainte?