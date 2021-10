Une génératrice d’un organisme d’aide humanitaire américain sur le F.-A.-Gauthier

La génératrice d'urgence du F.-A.-Gauthier proviendrait de l'agence américaine de développement international USAID, une organisation gouvernementale dont le but est entre autres de sauver des vies et de réduire la pauvreté.

L'étonnante présence d'un tel équipement est connue de l'équipage depuis quelques mois déjà, mais ce n'est que très récemment que les grands patrons de la Société des traversiers du Québec (STQ) en ont été informés.

En fait, la STQSociété des traversiers du Québec a d'abord mentionné à Radio-Canada ne pas avoir connaissance qu'un équipement comprenant l'étiquette USAID, from the american people (comme on peut le voir sur l'image) avait été installé dans le navire.

Ce n'est que le lendemain que le responsable des communications, Bruno Verreault, a ajouté qu'il y a en effet une inscription sur la génératrice d'urgence .

L'équipement en question a été installé par le chantier italien Fincantieri lors de la construction du navire, a confirmé par la suite la STQSociété des traversiers du Québec .

Une enquête de Radio-Canada a dévoilé d'importantes lacunes quant à la surveillance lors de la construction du célèbre traversier.

La génératrice était neuve et faisait partie de l’ensemble des équipements du navire à la livraison , selon la STQSociété des traversiers du Québec .

Cette génératrice sert à fournir de l'électricité lorsque les génératrices principales sont en panne.

Étonnement et rigolade

La découverte de cet équipement dans une salle des machines située sur le pont supérieur du navire avait créé un certain étonnement de la part de l'équipage.

La chambre des machines du F.-A.-Gauthier (archives) Photo : Radio-Canada / Geneviève Génier Carrier

Radio-Canada s'est entretenue avec deux personnes qui ont déjà travaillé sur le navire, mais qui ont voulu conserver l'anonymat.

Jamais n'avaient-ils vu un tel équipement dans un autre bateau, ont-ils indiqué. Selon eux, plusieurs sous-traitants qui se sont rendus à bord ont remarqué eux aussi la présence de l'étonnante inscription, qui a fait l'objet de plusieurs plaisanteries.

Puisque la STQSociété des traversiers du Québec n'était pas au courant, on peut supposer que la présence d'une génératrice avec l'inscription USAID avait échappé aux rares surveillants de chantier.

C'est juste un autre symptôme du malaise qui a prévalu pendant la conception et la construction du F.-A.-Gauthier. Une citation de :John Stubbs, architecte naval

Sur le site web de USAID, on peut lire que l'organisation mène des activités humanitaires et de développement international dans le but de sauver des vies, réduire la pauvreté et soutenir la démocratie. Chaque année, l'organisation aide entre 40 et 50 millions de personnes dans le monde en situation d'urgence, notamment après des catastrophes naturelles.

Il n'a pas été possible de savoir si la STQSociété des traversiers du Québec entendait investiguer davantage sur la présence pour le moins incongrue de cette génératrice.

La Société a refusé de nous accorder une entrevue à ce sujet. Nos demandes d'informations auprès de l'agence américaine et du chantier Fincantieri sont restées sans réponse.