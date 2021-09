L’augmentation du prix des factures d’électricité pousse une Albertaine à la rue

À 34 ans, Jade Cromwell possédait sa propre entreprise d’aménagement paysager, louait une maison qu’elle prévoyait acheter et vivait avec trois colocataires.

La pandémie de COVID-19 l’a cependant plongée dans une grande précarité.

L’automne dernier, son entreprise a fait faillite. Ses colocataires ont eux aussi perdu leur emploi, ce qui les a forcés à déménager.

Jade Cromwell a retrouvé un emploi dans le domaine de l’éducation forestière, mais son nouveau salaire ne lui permettait plus de payer ses factures, notamment ses factures de services publics, comme l’électricité.

Je fais attention à mon empreinte écologique, mais mes factures semblaient toujours rester à 500 $ par mois. C’est extrêmement cher. Je ne comprends pas comment elles ont pu augmenter à ce point. Cela n’avait aucun sens. Il s’agissait surtout de frais de service , explique-t-elle.

Depuis, Jade Cromwell a dû annuler le contrat de location de sa maison. Elle a passé l’été dans une tente, sur un terrain de camping à Bragg Creek, à l’ouest de Calgary.

Avec les températures qui baissent, elle passe maintenant ses nuits dans sa voiture, dans le stationnement d’un magasin Walmart.

Dormir sur le siège arrière de son Chevy Cruze n’est pas confortable, mais elle dit qu’elle n’est pas la seule dans cette situation et que d’autres personnes passent leurs nuits devant le magasin.

Elle ajoute que quatre autres personnes ont passé l’été sur le même terrain de camping qu’elle pour des raisons similaires aux siennes.

La jeune femme s’est également jointe à un groupe Facebook consacré à la vie en caravane. Selon elle, beaucoup de membres n’ont plus de domicile fixe et ont rejoint le groupe par nécessité.

Ils se disent : "Au moins j’aurai une communauté" , dit-elle.

Le prix des services publics a augmenté à travers la province pour plusieurs raisons, dont l’arrêt progressif de la production d'électricité à partir du charbon et la suppression du plafond de prix sur l'électricité par le gouvernement.

Au printemps, lorsque les fournisseurs d’électricité tentent de collecter l’argent des factures non payées de l’hiver, l’agence locale de services sociaux Trellis Society, à Calgary, a l'habitude de recevoir un nombre plus élevé d’appels de personnes dans le besoin.

La directrice stratégique de l’organisme, Angela Clarke, dit que le nombre d’appels diminue généralement durant l’été, mais que cela n’a pas été le cas cette année.

Avec la COVID-19 [...] les gens passent plus de temps chez eux. Leurs factures augmentent parce qu’ils consomment davantage , explique-t-elle.

Malheureusement, Angela Clarke affirme que l’organisme dispose de fonds limités pour aider les gens qui ont du mal à payer ce genre de factures.

Ce qu’on voit souvent, ce sont des gens qui n’ont pas payé leurs factures de services publics, mais qui n’ont pas payé leur loyer non plus. Parfois, leur ligne téléphonique a été déconnectée, ils ont du mal à faire l’épicerie ou ils ne peuvent plus payer les frais scolaires. Nous devons donc évaluer le problème dans son ensemble et déterminer ce qui est le plus urgent.

Une citation de :Angela Clarke, directrice stratégique, Trellis Society