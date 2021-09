Élections fédérales : le défi économique du Restigouche

Tout le gratin politique local et même le ministre provincial responsable du développement régional a fait le déplacement de Fredericton pour l’inauguration d'une nouvelle turbine de Dalhousie.

Le maire, Normand Pelletier, explique avec fierté que les millions de litres d’eau approvisionnant autrefois la papetière d’Abitibi Bowater servent maintenant, grâce à cette turbine, à générer de l’électricité qui alimente des foyers de la ville de Dalhousie.

Normand Pelletier, maire de Dalhousie, à l'inauguration de la turbine de Dalhousie, 31 août 2021. Photo : Radio-Canada / Janique LeBlanc

Ça va nous donner des revenus de 85 000 à 105 000 dollars par année. C’est des projets de même que nous, la ville, on regarde encore à faire , précise celui qui a perdu son emploi quand l’usine de produits chimiques Olin Chlor Alkali Products a fermé ses portes en 2008.

Depuis cette année-là, le Restigouche, dans le nord du Nouveau-Brunswick, a perdu des centaines d'emplois industriels. Outre la papetière et l'usine de produits chimiques, Dalhousie a perdu sa centrale thermique en 2010. La fonderie de Belledune a aussi fermé en 2019.

La nouvelle turbine vise à pallier les pertes de revenus de la ville de Dalhousie, mais pour le développement économique du Restigouche, la tâche est plus complexe et ardue.

Le président de la Chambre de commerce régionale de Campbellton, Luc Couturier, affirme que de nombreux projets sont sur la table, mais que la pénurie de main-d'œuvre empêche non seulement le développement, mais nuit aux entreprises existantes.

Les entreprises de la région coupent leurs heures d'affaires et ferment plus tôt parce qu’elles n’ont pas d'employés. Il y en a même qui sont obligées de changer complètement leurs opérations. Ça presse. Une citation de :Luc Couturier, président de la Chambre de commerce régionale de Campbellton

Ce chef d’entreprise lave les tables et fait la cuisine pour contrer le manque d’employés dans son café de Campbellton.

Les entrepreneurs du Restigouche réclament des efforts pour accélérer l’immigration. Plusieurs réclament aussi que le gouvernement fédéral mette fin aux programmes d’aide instaurés pendant la pandémie.

M. Couturier estime qu’il y a 30 000 chômeurs de plus qu’à l’habitude au Nouveau-Brunswick en ce moment qui pourraient travailler présentement, mais ils reçoivent encore des bénéfices pour la COVID .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Philippe Levesque, chef-cuisinier et propriétaire de Chez Phil's Kitchen. Photo : Radio-Canada / Janique LeBlanc

Dans sa cantine lancée en juin au bord de la plage de Charlo, le chef cuisinier Philippe Levesque parle aussi de sa difficulté à trouver et à garder ses employés.

Le jeune homme de 27 ans a travaillé comme chef dans le haut de gamme et rêve d’ouvrir un jour un bon restaurant dans sa région natale.

Il souhaiterait qu’on développe dans le Restigouche une offre touristique inspirée de celle de Carleton-sur-mer, de l’autre côté de la Baie des Chaleurs, en Gaspésie.

Il y a tellement d'offre d'activités, de restaurants, d'hébergements de qualité et moi je vois ça au Restigouche. Une citation de :Philippe Levesque, propriétaire de la cantine Chez Phil’s Kitchen

Jacques-Roch Gauvin, un autre entrepreneur, rêve de développement touristique mettant en valeur les attraits de cette région montagneuse bordant la Baie des Chaleurs.

Le sportif de 42 ans vient de déménager à Campbellton pour ouvrir avec un ami une boutique de produits de vélo et de sport. Les ventes sont bonnes malgré les problèmes d’approvisionnement en vélo.

Jacques-Roch Gauvin, co-propriétaire de Rebels Bike Shop à Campbellton. Photo : Radio-Canada / Janique LeBlanc

M. Gauvin aimerait que le gouvernement fédéral puisse aider à financer les terres sur le bord de l'eau, aider les municipalités à acheter ces terres-là .

Il imagine aussi une aide pour que les petites entreprises puissent ouvrir des commerces sur le bord de l'eau et l’aménagement de routes pour les vélos longeant la Baie des Chaleurs.

Les promesses des candidats dans Madawaska-Restigouche

Pour encourager le tourisme dans la région, le candidat du Parti conservateur dans Madawaska-Restigouche promet des incitatifs allant jusqu’à 1000 dollars par personne l’été prochain.

Shawn Beaulieu, un avocat de 29 ans de la région du Madawaska, s’engage aussi à soutenir les petites et moyennes entreprises.

On promet de payer jusqu'à 50 % du salaire des nouveaux employés jusqu’à concurrence de six mois. On promet également des prêts aux PME jusqu'à 200 000 dollars pour justement permettre aux entreprises de donner davantage de salaire aux employés , affirme M. Beaulieu, qui en est à sa première campagne électorale.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Shawn Beaulieu, candidat du Parti conservateur dans Madawaska-Restigouche. Photo : Michel Carrier

De son côté, le député libéral sortant fait valoir les nombreux investissements de son gouvernement dans la région. C'est 3 millions d'argent net sans impôts que reçoivent nos jeunes familles à chacun des mois qui passent au Madawaska-Restigouche , souligne René Arseneault, qui sollicite un troisième mandat.

L’avocat devenu politicien fait aussi valoir les 10 millions de dollars accordés aux entreprises de sa circonscription par l’Agence de promotion économique du Canada Atlantique (APÉCA) dans la dernière année. Cet argent-là va à des entreprises extrêmement innovatrices, extrêmement proactives et débrouillardes , clame M. Arseneault.

Le candidat libéral promet un nouveau programme d'immigration plus efficace, notamment pour attirer des immigrants francophones, et des garderies à 10 dollars pour répondre au manque criant de main-d'œuvre.

René Arseneault, député sortant et candidat libéral dans Madawaska-Restigouche. Photo : Radio-Canada / Janique LeBlanc

Dans sa cantine, le jeune chef cuisinier Philippe Levesque dit qu'il examinera les programmes politiques avant de faire son choix dans cette élection. En tant que jeune entrepreneur, il recherche des engagements pour stimuler la relève entrepreneuriale et soutenir les familles.

Le jeune homme croit beaucoup au potentiel touristique de sa région natale, le Restigouche. On est un bijou caché. Il faut juste polir le diamant , dit-il avec un grand sourire.

Le maire de Dalhousie est d’accord. Il rêve aussi à une économie renouvelée, fondée sur le tourisme. Normand Pelletier ne rate pas une occasion de vanter les beautés naturelles du Restigouche.