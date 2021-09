Dans le Nord de l’Ontario, seulement 6 candidats ne sont pas des personnes blanches

Dans les circonscriptions de Timmins-Baie James et Nipissing-Timiskaming, il n’y a aucune candidate. Il n'y a pas non plus de candidat autochtone ou issu d’une minorité visible.

Le nombre de candidats par circonscription, classé selon le genre et l'origine ethnique. Photo : Radio-Canada

Récemment, une analyse de Radio-Canada a dévoilé que le phénomène est répandu à travers le pays, mais celui-ci semble encore plus prononcé dans le Nord de l’Ontario.

Surreprésentation et sous-représentation

Dans le Nord de l’Ontario, il n’y a aucun candidat homme issu d’un groupe de minorités visibles. Seulement une femme autochtone se présente pour un siège.

Certaines circonscriptions n'ont que des candidats hommes et blancs. Photo : Radio-Canada

Ce phénomène s’explique en partie par la démographie , nuance Erin Tolley, la titulaire de la Chaire de recherche sur la politique inclusive du Canada à l’université Carleton.

Lorsqu’une ville a une communauté de minorité visible importante, il est plus probable qu’un candidat soit issu de cette communauté - c’est une question de statistique. Une citation de :Erin Tolley, titulaire de la chaire de recherche sur la politique inclusive du Canada à l’Université Carleton

Toutefois, la démographie n’explique pas tout. Dans certaines circonscriptions, il y a une importante population autochtone. Si la démographie était la seule explication, il y aurait davantage de candidats issus de ces communautés.

Je pense que les partis politiques n’ont pas encore trouvé de stratégie solide pour recruter des candidats autochtones. Une citation de :Erin Tolley, titulaire de la Chaire de recherche sur la politique inclusive du Canada à l’Université Carleton

Selon Simon Laflamme, professeur en sociologie à l'Université Laurentienne, la discrimination et la méfiance envers les institutions fédérales expliquent également la sous-représentation des autochtones dans les candidats du Nord.

La population autochtone est victime de discrimination de diverses façons. Ça se répercute sur l'élan qu'il pourrait avoir à se présenter sur le plan politique. Une citation de :Simon Laflamme, professeur en sociologie à l'Université Laurentienne

Parmi les 11 candidates à se présenter dans les circonscriptions du Nord, seulement une est affiliée au Parti conservateur, et une autre au Parti populaire du Canada.

Le faible taux de représentativité des femmes dans ces partis est une tendance de longue date et s’explique par le fait que les positions idéologiques de ces partis ne sont pas alignées avec les enjeux prioritaires des femmes , selon Mme Tolley.

Les techniques de recrutement des partis jouent également un rôle.

Certains partis vont considérer uniquement les candidats qui postulent; d’autres iront faire des démarches pour encourager des individus de certaines communautés à se présenter, et offrir un support additionnel dans le processus, dit-elle.

Toujours selon l’analyse récente de Radio-Canada, la surreprésentation des hommes blancs parmi les élus s’explique par le financement plus important qui leur est octroyé, en plus d’un accès aux meilleures circonscriptions.