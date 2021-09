Une coalition au Québec et dans les Maritimes prône une réforme de l’assurance-emploi

Les groupes, dont certains de la région comme le Mouvement Action chômage Lac-Saint-Jean (MACLSJ) et L.A.S.T.U.S.E. (Lieu d'actions et de services travaillant dans l'unité avec les sans-emplois) de Saguenay, interpellent les différents partis politiques dans la présente campagne électorale pour qu'ils se prononcent sur cette réforme.

L'Alliance interprovinciale comprend des groupes de chômeurs et des syndicats de l’Est du Canada.

La directrice du MACLSJMouvement Action chômage Lac-Saint-Jean , France Simard, déplore le silence des partis sur cette question. Elle trouve que les consultations durent depuis 20 ans et qu'il est temps d'avoir un régime universel accessible à tous ceux qui vivent une perte d'emploi.

Il faut qu'on soit à la réalité de maintenant, de l'économie d'aujourd'hui. Il y a de plus en plus de travailleurs à temps partiel, il y a de plus en plus de travailleurs indépendants, de travailleurs pigistes, et tout ça. Il n'y a rien pour eux autres. Il n'y a rien pour les couvrir et c'est pour ça qu'on dit juste et universel. Arrêtons d'avoir des critères pour une région, d'autres critères pour l'autre par rapport au nombre d'heures. Ça n'en finit plus, c'est toujours pour entraver l'accessibilité , a dénoncé France Simard.

Plusieurs conférences de presse se tenaient simultanément au Québec et dans les Maritimes. Celle de Saguenay avait lieu dans les locaux régionaux de la CSNConfédération des syndicats nationaux , aussi membre du regroupement.

Avec des informations de Michel Gaudreau