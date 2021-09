Huit nouvelles intronisations au Panthéon des sports de Sherbrooke

Le Panthéon des sports de Sherbrooke s'enrichira de huit nouvelles plaques commémoratives cet automne représentant des athlètes, bâtisseurs et organisations qui ont marqué l'histoire du sport de la ville.

Dans la catégorie athlète, on retrouve André Renart (aviron), Sara-Maude Parr-Boucher (ski alpin), Anne-Marie Lemieux (volley-ball) et Cédric Gagné-Marcoux (football).

Le Championnat du monde junior de patinage de vitesse courte piste de 2009 figure aussi sur la liste des intronisés dans la catégorie événement. Quelque 130 patineurs de 27 pays avaient participé à l'événement. Au total, plus de 4000 personnes avaient assisté à l'une ou l'autre des compétitions.

Les exploits de l'équipe d'athlétisme du Vert et Or (1997-2000), la première à remporter un championnat universitaire quatre années consécutives, seront également soulignés.

Les athlètes du Vert et Or de 1997 ont été champions universitaires de 1997 à 2000. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Comme bâtisseurs, Georges Guilbault et le journaliste à Radio-Canada Estrie Jean Arel seront intronisés. Le nom de M. Guilbaut est étroitement associé à l'histoire des Castors de Sherbrooke. Comme copropriétaire et directeur général, il a mené l'équipe de hockey junior à trois conquêtes de la coupe du Président. Quant à Jean Arel, c'est son implication au sein de plusieurs événements sportifs de la région (Mérite sportif de l'Estrie, Tournoi de golf Arel-Perron et Panthéon du sport) qui lui vaut cette intronisation.

Le Mérite sportif de l'Estrie a déjà honoré le journaliste Jean Arel pour ses 50 ans passés dans le monde médiatique de l'Estrie. Photo : courtoisie / André Vuillemin

Les nouveaux intronisés auront tous une plaque à leur nom à la Place du panthéon située sur la promenade du lac des Nations.

La cérémonie d'intronisation aura lieu le 15 septembre au théâtre Granada.