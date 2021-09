Des fictions et des nouvelles émissions, comme Club Soly, à venir sur Noovo et TVA

Dans une vidéoconférence réservée aux médias, Julie Snyder et d'autres artistes ont dévoilé les nouveautés télé pour l’automne 2021 et l’hiver 2022 sur Noovo, à commencer par trois fictions à découvrir cet hiver.

Plusieurs visages familiers en fiction sur Noovo

La confrérie mettra en vedette Pierre-François Legendre dans le rôle d’un quarantenaire gérant d’un casse-croûte. Ce personnage acceptera d’aider son ami victime d’une crise cardiaque en le remplaçant dans son boulot ultra secret qui consiste à incarner la mascotte du Carnaval des neiges, un événement grand public derrière lequel se cache une mystérieuse confrérie.

Anick Lemay, Luc Picard et le rappeur Samian joueront dans la série Aller-simple, un thriller policier se rapprochant de l’univers d’Agatha Christie.

De leur côté, Patrice Godin et Hélène Florent seront les têtes d’affiche de L’homme qui aimait trop, un drame qui suit l’histoire d’un homme embourbé dans une triple vie, entre ses deux femmes, ses deux familles et une amante.

On avait déjà entendu parler de la série Virage, qui raconte l’histoire d’une athlète de haut niveau pour qui l’heure de la retraite a sonné. Charlotte Aubin y incarne une patineuse de vitesse largement inspirée de la médaillée olympique Marianne St-Gelais, qui a d’ailleurs agi à titre de consultante sur la production.

Autre nouvelle série déjà annoncée au printemps : …Moi non plus! Cette comédie dramatique est tirée d’une idée originale de Catherine-Anne Toupin, qui en signe le scénario avec Karine Goma en plus d’y jouer le rôle principal, aux côtés de Vincent Leclerc. La série se déroule dans l’arène politico-médiatique québécoise.

Arnaud Soly à la tête d'une émission

La rentrée automnale sur Noovo sera également l’occasion pour l’humoriste Arnaud Soly de confirmer son passage du web vers la télévision. Il sera à la barre de Club Soly, une émission comique au format éclaté où on le verra interpréter ses multiples personnages dans des sketches en compagnie d’autres humoristes comme Katherine Levac, Pierre-Yves Roy-Desmarais et Virginie Fortin.

Finalement, au rayon des émissions de variétés, on pourra faire la découverte de Qui sait chanter, une adaptation du jeu télévisé américain I Can See Your Voice. L’animateur Phil Roy ainsi que les panélistes Rita Baga et Roxane Bruneau seront aux côtés de pas moins de 27 personnalités au fil des émissions.

Le but de ce jeu sera d’éliminer les personnes chantant mal parmi un groupe de six interprètes sans jamais les entendre chanter, à l’aide de jeux, d’indices et d’un panel composé de vedettes.

La programmation complète de Noovo sera dévoilée au grand public le 12 septembre dès 20 h, à l’occasion de la Fête de la rentrée 2021, une soirée spéciale animée par Julie Snyder, Marie-Lyne Joncas, Arnaud Soly, Antoine Vézina et Rachid Badouri.

À souligner également, la tenue d’un débat des chefs des principaux partis, le 8 septembre, en vue des prochaines élections fédérales. La cheffe d’antenne de Noovo Noémi Mercier animera les segments réservés aux questions que les citoyens et citoyennes poseront directement aux leaders des différents partis.

Une série avec Simon Morin et de la musique de Daniel Bélanger

Du côté de TVA, le public pourra découvrir à partir du 14 septembre la série Chaos, imaginée par Josélito Michaud. Elle met en vedette le chanteur Simon Morin dans son premier rôle à l’écran.

Chaos suit l’histoire de plusieurs jeunes adultes et de leur entourage, dont la vie bascule lorsqu’une tragédie survient à Montréal durant le concert de leur idole, INVO, interprétée par Simon Morin.

Le chanteur partagera l’écran avec Christian Bégin, Mélissa Bédard, Pierre Lebeau, Pascale Bussières et plusieurs autres.

Réalisée par Stéphan Beaudoin (Alerte Amber, L’heure bleue, La promesse), la série mettra de l’avant la musique de Daniel Bélanger, qui a composé la plupart des chansons interprétées par le personnage d’INVO.

Autre fiction à faire son entrée dans la programmation de TVA : Les moments parfaits, avec en tête d’affiche Denis Bernard et Marie-Thérèse Fortin. La dramatique de 24 épisodes plongera le public dans le quotidien d’une famille où chaque membre se trouve à un moment décisif de sa vie.

Et cet hiver, la chaîne fera place à trois nouvelles fictions : Les bracelets rouges, adaptation d’une série espagnole, Hôtel, avec Yan England, et Le domaine du possible, une comédie signée François Avard qui mettra en vedette Michel Charette.

Marie-Claude Barrette de retour, sans Deux filles le matin

Du côté des variétés, on retrouve notamment Chanteurs masqués, une adaptation du concept sud-coréen King of Mask Singer animée par Guillaume Lemay-Thivierge. Dans ce concours de chant, le public et les panélistes de l’émission devront trouver quelle personnalité se cache sous les masques et les costumes exhibés sur scène.

Rappelons qu’après 21 saisons, la quotidienne Deux filles le matin ne reviendra pas en ondes cet automne. Elle sera remplacée par une autre émission, toujours animée par Marie-Claude Barrette et intitulée simplement Marie-Claude.

De son côté, la chanteuse et cuistot Marilou amènera son univers au petit écran pour la première fois avec le magazine Trois fois par jour & vous, diffusé sur les ondes de Zeste et en rediffusion une fois par semaine sur les ondes de TVA.