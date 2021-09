Le Bloc Québécois déterminé à protéger la gestion de l’offre

Le dossier de l’agriculture émerge dans la campagne électorale fédérale. S'ils sont élus, les deux candidats du Bloc québécois au Bas-Saint-Laurent, Simon Bérubé et Maxime Blanchette-Joncas, promettent de défendre la gestion de l’offre afin de protéger les producteurs agricoles.

C'est lors d’un point de presse tenu sur la ferme Bélanger et Fils à Saint-Jean-de-Dieu mercredi que les bloquistes ont fait part de leur ferme intention de faire adopter le projet de loi C-216, qui viendrait exclure la gestion de l’offre de toutes négociations internationales futures.

Qu'est-ce que la gestion de l'offre? Afin de protéger le milieu agricole canadien contre les industries étrangères du lait, des œufs et de la volaille, le gouvernement canadien a instauré, à partir de 1972, un système de gestion de l'offre permettant de stabiliser les prix au pays, mais aussi de limiter les importations. Certaines productions agricoles sont donc réglementées à l'aide de quotas, ce qui permet de contrôler les volumes de production et ainsi réduire les risques de fortes fluctuations des prix.

Le député Louis Plamondon, du Bloc Québécois, avait déposé l’an dernier le projet de loi C-216 pour protéger la gestion de l’offre. Il a été adopté en deuxième lecture, mais ce projet de loi n’avait pas franchi toutes les étapes nécessaires pour devenir une loi avant la dissolution de la chambre.

Maxime Blanchette-Joncas, candidat dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, et Simon Bérubé, qui se présente dans Montmagny–L'Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, sont d’avis que l'adoption de cette loi permettrait de protéger la production agricole aux quatre coins de la province.

La production d'œufs fait partie de celles qui sont réglementées à l'aide de quotas (archives). Photo : Radio-Canada / Olivia Laperriere-Roy

Une telle réglementation serait toutefois plus facile à faire adopter, selon eux, au sein d’un gouvernement minoritaire. Ils considèrent que le projet de loi C-216 n'aurait pas franchi autant d'étapes par le passé si les Libéraux avaient été majoritaires.

Ça s’est traduit lors des votes de certains députés. Leur caucus n’est pas capable de rallier ses députés et de passer un message fort pour une priorité pour un grand nombre de Québécois et pour les producteurs et productrices de chez nous , mentionne Maxime Blanchette-Joncas.

Pour sa part, Alain Bélanger, maire de Saint-Jean-de-Dieu et producteur agricole, croit que l’agriculture se retrouve trop souvent utilisée comme monnaie d’échange dans les négociations sur le commerce international. Il rappelle que des producteurs ont été régulièrement touchés par la fluctuation des prix de certains services.

En 1950, sur 100 $ que tu payais à l’épicerie, il y avait 50 $ qui revenait au producteur. Maintenant, sur le même 100 $, c’est seulement 14 $ qui revient aux producteurs. Ça veut dire que tout le monde fait de l’argent sauf nous autres. Une citation de :Alain Bélanger, producteur agricole et maire de Saint-Jean-de-Dieu

Les représentants du Bloc Québécois exigent également que les producteurs agricoles reçoivent de meilleures compensations pour les plus récents accords de libre-échange que le Canada a pu ratifier.

Les Libéraux et les Conservateurs ont également fait des promesses en ce sens, mais, selon l'Union des producteurs agricoles, le plus important, c'est qu'il n'y ait plus de brèches dans la gestion de l'offre lors de prochaines négociations d'accords internationaux.

D’après un reportage de Patrick Bergeron