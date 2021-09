Des ajustements nécessaires pour la première journée du passeport vaccinal

L’obligation de présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19 dans plusieurs lieux et activités considérés non essentiels nécessite des ajustements pour ceux qui doivent appliquer cette mesure.

Dès les premières heures de la journée, des restaurateurs de la région ont dû composer avec des difficultés concernant le passeport vaccinal. Au Café Mont-Royal de l’arrondissement de Chicoutimi, la confusion était présente et certains clients n’étaient pas encore prêts à se plier à la nouvelle restriction.

On est ouvert depuis 5 h ce matin et on a déjà rencontré des gens qui ne l’avaient pas , a raconté la copropriétaire de l’endroit, Annie Lalancette, à l’émission C’est jamais pareil. Ces clients mentionnent ne pas avoir de téléphone cellulaire, ne pas avoir Internet, ou ne pas avoir reçu leur preuve de vaccination par la poste.

On donne le bénéfice du doute pour aujourd’hui , a-t-elle ajouté, précisant que les clients devront se conformer qu’ils le veuillent ou non. La restauratrice a déploré la longueur de la procédure de vérification qui retarde le service.

Québec a prévu qu’il n’y aurait pas de sanction avant le 15 septembre pour laisser aux citoyens et aux commerçants le temps de s’acclimater.

La situation est plus complexe à certains endroits, comme dans les centres commerciaux. À Place du Royaume par exemple, le passeport vaccinal n’est pas nécessaire pour faire des achats dans les boutiques. Par contre, les 13 ans et plus doivent montrer leur preuve de vaccination pour entrer au cinéma. Elle est aussi requise pour manger aux tables de l’aire de restauration, mais elle n’est pas demandée par les restaurateurs lorsqu’il s’agit d’une commande à emporter.

Déception dans les gyms

Dans les centres d’entraînement, des propriétaires ont raconté que certains de leurs clients sont déçus de devoir présenter un passeport vaccinal pour fréquenter le gym. Ils doivent leur expliquer qu'ils n'ont pas le choix de se plier aux exigences de la santé publique.

Nos membres actuellement, ce sont des gens qui sont très constants, qui sont conscients que la forme physique est importante dans une vie, affirme la propriétaire chez Énergie Cardio de Jonquière et de Chicoutimi, Christine Gaudreault. Malheureusement, on en déçoit quelques-uns qui, pour une raison ou pour une autre, ne désirent pas avoir le vaccin. Par contre, ce n'est pas un gros pourcentage de notre clientèle.

Il y a des clients qui ont mal réagi, ajoute Christian Saint-Gelais, propriétaire de Crossfit 2342 de Jonquière. Des clients qui ne sont pas vaccinés et qui ont demandé des remboursements. On en est à étudier ce qu'on peut faire avec ça légalement, comment on va fonctionner avec le processus au cours des prochaines semaines.

Ajout de personnel

Les salles de spectacles sont également soumises à la nouvelle mesure du passeport vaccinal. Chez Diffusion Saguenay, la directrice générale prévient déjà les spectateurs d’arriver plus tôt pour permettre aux employés de faire les vérifications nécessaires. Contrairement aux restaurants, nous on accueille en moyenne 250 à 500 personnes en l'espace de moins de 45 minutes, donc on est en train de mettre en place pour avoir assez de personnel, indique Isabelle Gagnon. On va ajouter des gens à l'entrée pour pouvoir scanner, demander la preuve d'identité et ensuite pouvoir faire rentrer les gens dans la salle.

Elle croit tout de même que le passeport vaccinal va donner une sécurité supplémentaire à ceux qui assistent aux spectacles dans les salles.

De l’aide pour le code QR

Ceux qui n’ont pas de téléphone intelligent ou qui ont de la difficulté avec l’utilisation de ce type d’appareils peuvent imprimer leur code QR sur une feuille de papier.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) offre la possibilité de se rendre dans les centres de vaccination pour avoir accès à une imprimante en libre-service.

Des entreprises comme des pharmacies et des centres d’impression ont également mis en place un service de plastification de la preuve de vaccination papier.

Le propriétaire des pharmacies Uniprix de la rue Racine et du boulevard Sainte-Geneviève, Keven Girard, offre le service depuis la fin de semaine dans ses commerces. Je m'aperçois que les gens ont de la misère, même s’ils ont un téléphone intelligent, de bien l'utiliser, de voir comment ça fonctionne, donc ils aiment mieux l'avoir plastifié, c’est beaucoup plus facile , dit-il.

Avec les informations de Louis Martineau et de Claude Bouchard