La police albertaine saisit 31 kg de fentanyl et démantèle un « super-laboratoire »

L'équipe policière intégrée de l’Alberta (ALERT) a démantelé un « super laboratoire » de drogue clandestin le 7 juillet dernier et a ainsi effectué une saisie sans précédent dans la province.

Plus de 13 mandats de perquisition ont été exécutés dans le cadre de l’enquête nommée Projet Essence . En tout, 31 kg de fentanyl, 7600 kg de produits chimiques utilisés dans la production de celui-ci, 18 armes de poing, un fusil, six véhicules, trois remorques, quatre motos, un bateau, 25 000 $ en argent et des bijoux ont été confisqués.

Le laboratoire se trouvait dans une zone rurale, près d'Aldersyde, à environ 50 km au sud de Calgary, tandis que d'autres lieux de recherche comprenaient des maisons et des entreprises dans les régions d'Edmonton et de Calgary.

Projet Essence

La taille et l'échelle du Projet Essence sont sans précédent dans l'histoire de l' ALERTÉquipe policière intégrée de l'Alberta , selon Dwayne Lakusta, qui la dirige.

Il souligne également la collaboration des différents services de police. Le service de police de Calgary, le service de police d'Edmonton, la GRC et les équipes d'intervention des laboratoires clandestins ont participé à l’opération , dit-il.

Le Projet Essence a débuté en février, lorsque les équipes de l' ALERTÉquipe policière intégrée de l'Alberta ont appris qu’une tentative d'importation d'une cargaison de 563 kg d'un produit chimique, utilisé dans la production de fentanyl, était en cours.

Personne n'a connaissance d’une saisie de ce genre en Alberta, et nous travaillons avec nos partenaires pour savoir s'il existe quelque chose d'équivalent dans les autres provinces , explique l’inspecteur Kevin Berge.

L'opération de démantèlement du laboratoire a pris quatre jours entiers. Les enquêteurs de Santé Alberta ont, depuis, jugé la propriété impropre à l'habitation humaine , précise Kevin Berge.

L'ALERT estime que la valeur marchande totale des drogues saisies est de plus de 300 millions de dollars. Photo : ALERT

Selon l' ALERTÉquipe policière intégrée de l'Alberta , le super-laboratoire était capable de produire jusqu'à 10 kg de fentanyl par semaine.

Un kilogramme de fentanyl a le potentiel de créer 1 million de doses illicite, ou, selon nous, 500 000 doses potentiellement mortelles , explqiue Dwayne Lakusta.

Plusieurs suspects ont été arrêtés en juillet, et d’autres arrestations sont en cours.