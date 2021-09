Patience et adaptation pour apprivoiser le passeport vaccinal, au Québec

L'entrée en vigueur du passeport vaccinal mercredi au Québec a permis aux commerçants, à leurs clients et à quantité d'autres citoyens d'apprivoiser cet outil gratuit et désormais obligatoire pour s'adonner à des activités dites non essentielles. Tour d'horizon.

Ce document officiel est désormais exigé pour tous les citoyens du Québec âgés de 13 ans et plus.

Certains clients étaient tout prêts et disposaient déjà de leur passeport vaccinal dans leur téléphone portable. D'autres n'en avaient jamais entendu parler.

Si bien qu'à Montréal, par exemple, on a pu voir sur le trottoir des gens s'affairer à télécharger l'application VaxiCode pour y ajouter leur code QR, parfois avec l'aide du personnel de l'établissement qu'ils souhaitaient fréquenter.

Les plus chanceux y sont parvenus en quelques minutes à peine. D'autres y ont consacré plus d'un quart d'heure.

Quelques autres avaient en poche la preuve sur papier de leur double vaccination contre la COVID-19. Ces derniers jours, les centres d'impression de la province ont vu affluer des clients désireux de faire plastifier leur passeport vaccinal. Dans bien des cas, il s'agissait de personnes mal à l'aise à utiliser les outils technologiques.

Ça ne va pas bien, parce que beaucoup de monde ne l'ont pas , décrit Annie Lalancette, copropriétaire d'un café à Saguenay. Beaucoup de monde n'ont pas de courriel, n'ont pas de téléphone.

Du côté des salles d'entraînement, celles visitées par Radio-Canada à Saguenay en début de journée ne rapportaient pas d'incidents. Des commerçants affirment toutefois que l'application que leur fournit Québec pour vérifier la validité des passeports vaccinaux ne fonctionne pas toujours .

Bon nombre de directions de salles de sport comptent des membres qui refusent de se faire vacciner. Christine Gaudreault, propriétaire de gyms à Chicoutimi et à Jonquière, a trouvé une façon de les garder : On leur permet de mettre leur paiement en arrêt, alors lorsque la procédure sera terminée ou qu'ils auront changé d'idée face aux vaccins, à ce moment-là ils reprendront l'abonnement .

Dans un établissement montréalais servant le petit-déjeuner, des clients ont été refoulés parce qu'ils n'avaient pas le passeport vaccinal. Dommage, mais vous reviendrez quand vous serez vaccinés , leur disait-on. Dans un autre établissement, on les acceptait, le personnel se disant mal à l'aise de les refuser.

Ça va être rock'n'roll

Le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé avait expliqué plus en détail, le 24 août dernier, les modalités relatives au passeport vaccinal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Mardi, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec Christian Dubé avait tenu à remercier à l'avance les commerçants pour leur collaboration dans l'application de cette nouvelle règle sanitaire.

Les deux premières semaines vont être un peu rock'n roll , prévoyait le ministre lors d'une conférence de presse durant laquelle il disait craindre une hausse du nombre de cas de contamination. C'est qu'avec le variant Delta, notamment, le Québec est sous le coup d'une quatrième vague de coronavirus.

La crise sanitaire n'est pas finie et les restaurateurs sont essoufflés.

Il faut que les gens qui aiment aller manger au restaurant nous encouragent et collaborent , a déclaré François Meunier, vice-président de l'Association restauration Québec à l'émission Tout un matin sur ICI Première mercredi. L'industrie de la restauration n'est pas sortie de la crise, et [le passeport vaccinal], c'est nouveau pour tout le monde.

M. Meunier conseille aux clients qui veulent réserver une table au restaurant de s'assurer que ceux qui les y accompagneront ont bel et bien leur passeport vaccinal.

À leur arrivée dans un établissement, les clients âgés de 16 ans et plus doivent non seulement montrer ledit passeport, mais également une pièce d'identité. La vérification de ces documents, ou la gestion de la clientèle , comme le dit François Meunier, est une tâche supplémentaire dont l'industrie de la restauration se serait bien passée, elle qui est déjà en sévère pénurie de main-d'œuvre. Déjà qu'il fallait tenir un registre des convives et les distancier dans la salle à manger.

Mais ces tracas sont le prix à payer pour la survie de cette industrie, raisonne M. Meunier : C'est la seule manière de maintenir nos salles à manger ouvertes .

Les restaurateurs espèrent que l'expérience du passeport sanitaire sera concluante, parce qu'ils espèrent un assouplissement des règles sanitaires dès la mi-octobre. Mais le ministre Dubé n'a rien promis de tel : Québec veut voir comment la situation évoluera avant de baisser la garde devant la COVID-19.

Le passeport vaccinal maintenant exigé au Québec

Aucune pénalité d'ici la mi-septembre

Des assouplissements, Charles Tanguay, propriétaire de la Taverne Midway à Montréal, en voudrait dès maintenant. Si on est capables de démontrer que notre personnel est vacciné pleinement, pourquoi avoir des heures de fermeture hâtives, [maintenir] une distanciation de deux mètres et remplir à seulement 50 % de notre capacité , s'interroge-t-il.

Selon M. Tanguay, la clientèle se montre réceptive face au passeport vaccinal; c'est du moins ce que sa participation à un projet-pilote du gouvernement lui a montré, la semaine dernière.

Malgré tout, il a dû embaucher une personne à l'accueil et assure qu'il a du personnel pour la sécurité, histoire de composer avec des clients récalcitrants.

Les commerçants qui enfreignent les règles entourant le passeport vaccinal sont passibles d'amendes allant de 1000 à 6000 $.

Le gouvernement Legault a prévu une période d'ajustements de deux semaines durant laquelle aucune pénalité ne sera imposée.

Natation, soccer et hockey à l'ère pandémique

Dans le monde sportif, la venue du passeport vaccinal entraîne des conséquences.

Salim Laoubi, entraîneur-chef de l'équipe de natation Élite Longueuil, devra contrôler ses jeunes nageurs. Ceux qui ne seront pas vaccinés ne pourront pas s'entraîner. Un grand défi, dit-il : Des agents de sécurité vont valider, on doit communiquer avec tous nos participants, ça amène une charge de travail supplémentaire, mais c'est une bonne chose .

Frédéric Duho-Drapeau, directeur technique de l'équipe de soccer montréalaise les Boucaniers, s'attend à perdre quelques joueurs pour la fin du championnat qui est en cours. On peut rien faire, hein , soupire-t-il.

À Hockey Québec, on reconnaît l'importance du passeport vaccinal. Mais le directeur général Paul Ménard regrette que les équipes ne puissent compter sur tous leurs joueurs pour une deuxième saison d'affilée. Une situation qui amène énormément de frustration .

Il y a beaucoup d'incompréhension , déclare-t-il. La venue de ce passeport ne nous permet pas d'avoir des matchs en équipe complète encore.

Plusieurs équipes sportives ont vu de jeunes athlètes annuler leur inscription depuis l'annonce de l'entrée en vigueur du passeport vaccinal.

Repartir bredouille

Enfin, il y en a pour qui le passeport vaccinal est une surprise. C'est le cas de Bader Lamtaifi, qui a tenté sans succès de visiter le Jardin botanique de Montréal mardi matin.

M. Lamtaifi n'aura son passeport vaccinal qu'à la fin du mois. On vient d'arriver [au pays], on n'a pas le temps de faire les deux doses, explique-t-il. On va rater une grande partie de l'expérience canadienne au début.

Mais Julie Jodoin, directrice intérimaire d'Espace pour la vie, qui comprend le Jardin botanique, constate que la plupart des visiteurs sont prêts . Ça se passe très bien!

Avec les informations de Karine Mateu, René St-Louis, Louis Martineau, Alexis Gacon