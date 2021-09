Élections fédérales : Halifax hésite entre les libéraux et le NPD

En 2015, Halifax n'a pas échappé à la vague rouge qui a déferlé sur la Nouvelle-Écosse. Le libéral Andy Fillmore a ravi la circonscription aux néo-démocrates qui la détenaient depuis 1997. Aujourd'hui, le député sortant se trouve face à l'ancienne députée provinciale d'Halifax Needham, Lisa Roberts.

Comme j'étais la porte-parole des néo-démocrates sur le logement, je connais bien les personnes et les organisations qui essaient de présenter les solutions , affirme Mme Roberts.

Or, le logement est un important sujet de préoccupation pour les électeurs de cette circonscription qui comprend la péninsule d'Halifax et des quartiers périurbains comme Armdale, Spryfield et Herring Cove.

Si je ne pouvais plus payer les hypothèques sur mon appartement et je me retrouvais dans la rue, mon seul choix serait une boîte en carton devant la bibliothèque centrale , dit ainsi Henri Dominique Paratte, un résident du centre-ville d'Halifax, en faisant allusion aux sans-abris qui ont été évacués en août par la municipalité.

Des électeurs manifestent aussi leur frustration face à la manière dont le gouvernement libéral a géré la pandémie.

Une des choses à désirer, c'est un peu plus de leadership et d'intégrité , dit Irène Oore, qui enseigne à l'Université Dalhousie d'Halifax. Elle est préoccupée par la levée des mesures sanitaires alors que le coronavirus circule toujours.

Subventions et énergie propre

Des électeurs d'Halifax souhaitent aussi que le gouvernement fédéral joue un plus grand rôle dans la relance de l'économie.

Henri Dominique Paratte prend l'exemple du chantier naval. Peut-être que trop d'argent est allé à une compagnie, Irving, mais ça a quand même [apporté] des programmes de développement, de formation, de lien avec d'autres pays, etc. dit-il, ajoutant que le prochain gouvernement devra maintenir de bonnes relations commerciales avec la Chine.

Henri Dominique Paratte est très impliqué dans la vie communautaire et la préservation des jardins publics du centre-ville. Photo : Radio-Canada / Peter Dawson

Pour Christian Blouin, qui habite dans l'ouest de la ville, le gouvernement fédéral doit encourager la production d'énergie propre, comme l'énergie solaire dans les maisons. Je crois que c'est important, pour les gouvernements, de nous aider à faire cette transition , croit-il.

L'environnement, c'est mon domaine , rappelle Jo-Ann Roberts, la candidate du Parti vert, qui en est à sa troisième campagne électorale. Elle ajoute que les verts ont aussi des solutions à proposer sur le logement. Nous pouvons être créatifs grâce aux leviers dont dispose le gouvernement fédéral , dit-elle.

Jo-Ann Roberts a été chef intérimaire du Parti vert du Canada en 2019 et 2020. Photo : Gracieuseté

Jo-Ann Roberts encourage les électeurs à ne pas s'égarer dans le duel entre les libéraux et le NPDNouveau Parti démocratique . Si vous votez par crainte que l'autre gagne, vous ne montrez pas votre foi en la démocratie, vous ne votez pas par principe, mais pour le pouvoir. Moi, je ne me présente pas pour le pouvoir, mais par principe , déclare-t-elle.

Le candidat libéral Andy Fillmore et le candidat conservateur Cameron Ells n'étaient pas disponibles pour une entrevue.