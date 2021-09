Centres de la petite enfance : début des votes de grève à la CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance de la CSQ vient de commencer à tenir des votes de grève auprès de ses membres. Elle sollicite un mandat pouvant aller jusqu'à six jours de grève. Les dates ne sont pas encore arrêtées.

En entrevue mercredi, la présidente de la fédération, Valérie Grenon a dit vouloir donner toute la chance à la négociation. Elle aimerait pouvoir s'entendre avec Québec d'ici la fin de l'année.

Au cabinet de la présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel, le conseiller politique Samuel Bouchard-Villeneuve affirme aussi que c'est l'objectif de s'entendre le plus rapidement possible avec les syndicats.

Mais la FIPEQ veut tout de même se doter d'un mandat de grève pour pouvoir faire pression sur le gouvernement, le cas échéant.

La FIPEQ représente 13 000 membres dans les différents services de garde, dont les CPE.

Salaires et plancher d'emploi

Elle demande un rattrapage salarial pour ses membres. On demande plus pour les plus bas salariées , soit des augmentations totalisant 27 % sur trois ans pour le premier échelon et totalisant 21 % sur trois ans pour le dernier échelon.

À l'heure actuelle, le salaire d'une éducatrice qualifiée est de 19 $ l'heure au premier échelon et de 25 $ l'heure au 10e et dernier échelon.

La fédération de la Centrale des syndicats du Québec revendique aussi un plancher d'emploi pour celles qui viennent en soutien aux éducatrices : préposées à l'entretien, éducatrices spécialisées et autres.

Mme Grenon fait remarquer qu'il y a eu beaucoup de compressions au sein de ce type de personnel en 2015-2016 et qu'à cause de cela, les tâches des éducatrices ont augmenté. Elle veut donc un plancher d'emploi pour garantir un certain niveau de services.

Les négociations se poursuivent entre les parties, malgré l'annonce de la tenue de ces votes de grève.

Elles continuent, pas de façon intensive, mais elles continuent. Ça va bien; c'est courtois. Mais on ne s'entend pas sur nos demandes et sur ce qu'ils nous offrent. Mais on a bon espoir , a commenté Mme Grenon.

M. Bouchard-Villeneuve, de son côté, note que le dernier dépôt d'offres du ministère date du mois de juillet et qu'il prévoyait déjà un rehaussement des salaires, une valorisation de la formation des éducatrices et des améliorations à la stabilité des emplois. Et il y aura un autre dépôt d'offres. Il n'a toutefois pas voulu préciser davantage sur la place publique.

En plus des syndicats d'éducatrices de la CSQ, ceux de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN avaient déjà fait savoir, en juin, qu'ils solliciteraient eux aussi des mandats de grève auprès de leurs membres. Dans leur cas, le mandat sollicité en est un de 10 jours de grève.