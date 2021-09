L’édition 2022 du tournoi pee-wee de Québec menacée

En discussion avec la Santé publique depuis plusieurs mois, le directeur général Patrick Dom prévoyait initialement confirmer la tenue de l’édition 2022, mercredi, à l’occasion de l'inauguration de l’œuvre d’art honorant les anciens joueurs du Tournoi pee-wee Manon Rhéaume et Sylvain Côté. À six mois de l’événement, l’organisation doit prendre une décision.

L’arrivée du passeport vaccinal et le maintien actuel de la limite de 12 joueurs par équipe lors de parties de hockey compliquent toutefois les choses.

Ce n’est pas encore évident. Je ne suis pas en train de dire qu’on va annuler, mais il y a quatre ou cinq points majeurs qui doivent être réglés d’ici une semaine , lance Patrick Dom.

La Santé publique a demandé à l’organisation du Tournoi quelques jours supplémentaires, explique Dom. Ce dernier attend aussi des réponses de différentes instances gouvernementales tant provinciales que municipales .

Casse-tête vaccinal

Au rayon des problèmes, Patrick Dom cite d’abord la situation vaccinale de ses bénévoles. Ces derniers sont essentiels à la tenue de l’événement et ils auront besoin de leur passeport vaccinal pour y participer cette année. Mais l'organisation ne peut pas savoir, pour le moment, s’ils sont vaccinés.

Le directeur du tournoi, Patrick Dom, lors de jours plus heureux pour son organisation, en 2018. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Dom se questionne également sur la situation des joueurs de onze ans qui, s’ils ne sont pas vaccinés, ne pourraient pas venir jouer.

Ensuite, on ne peut pas jouer au hockey à 12 contre 12, c’est impossible , poursuit le directeur général. L’organisation a sondé quelques équipes internationales habituées à venir à Québec et ces dernières ne viendront pas sans leur équipe complète. Ils ne laisseront pas 6 joueurs en arrière pour venir ici pour 10 jours.

En quête de viabilité financière

Sans compter l’aspect financier lié à la limite actuelle de 7500 spectateurs. La limite devrait augmenter d’ici le tournoi, mais l’organisation ne peut faire de supposition. Elle doit attacher un montage financier viable dès maintenant. Surtout qu’au-delà du prix d’entrée, le nombre de spectateurs prévu module la participation financière de nombreux commanditaires de l’événement.

L’an passé, on a gardé notre monde et on a été capable d’absorber une perte, mais on ne pourra pas le faire une seconde année de suite , assure Patrick Dom.

Qu’arrivera-t-il s’il n’a pas de solutions à tous ces problèmes d’ici une semaine? Le directeur général dit ne pas vouloir y penser. On travaille fort. Le but, c’est de tenir le tournoi , répète-t-il.

Mais c’est sûr qu’il faut tous qu’on gagne notre vie, les employés à temps plein, s’il n’y a pas de tournoi.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin