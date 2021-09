Réservoir Purdel au Bic : l’étude sur les risques demeurera confidentielle

Malgré la fuite qui a entraîné le confinement d'une garderie et d'une résidence pour personnes âgées , Purdel refuse de rendre publique l'étude sur l'évaluation du risque de son centre de ravitaillement de propane situé à proximité d'un secteur résidentiel au Bic.

L'étude réalisée par la firme Prudent Groupe Conseil considère le risque pour les résidences avoisinantes comme acceptable. C'est du moins ce qu'avance l'ingénieur de la firme, Luc Piché, qui a signé les conclusions de l'étude en avril dernier.

Il faut cependant se fier à la bonne foi de la firme ainsi qu'à celle de Purdel, puisque malgré nos demandes répétées, il n'est pas question de remettre une copie du document.

Il y a des termes très scientifiques, les gens qui le lisent peuvent interpréter à leur façon les résultats , s'est justifié le directeur de l'entreprise, Olivier Pastor.

Le réservoir de 115 000 litres de la coopérative Purdel du Bic. Photo : Radio-Canada

Le réservoir d'environ 115 000 litres de propane est tout aussi volumineux que celui de Supérieur, soit le plus gros du genre sur le territoire de la Ville de Rimouski. Il approvisionne en propane plusieurs clients jusqu'en Gaspésie.

Questionné au sujet du terme acceptable , un mot qui peut susciter différentes interprétations, Olivier Pastor a précisé que, dans ce type d'étude, il y a deux constats possibles : acceptable et non acceptable.

C'est vrai que le terme peut être ambigu, mais il n'y a pas une échelle du genre très acceptable, moyennement acceptable, etc. , ajoute M. Pastor.

Brûlures au second degré, fenêtres détruites

Dans un fascicule envoyé par Purdel dans des foyers du Bic il y a quelques années, on peut cependant lire qu'advenant une explosion, ceux qui résident dans un rayon de 600 mètres du réservoir pourraient être brûlés au second degré en moins de 40 secondes.

Il y est aussi mentionné que les fenêtres des maisons seraient significativement détruites .

Le périmètre de 600 mètres autour du réservoir de propane de Purdel s'étend jusqu'à l'église du Bic, à l'ouest. Photo : Radio-Canada

La flore serait détruite et brûlée mentionne aussi le dépliant produit en collaboration avec la Ville de Rimouski. Ce périmètre s'étend jusqu'à la rue de l'Église à l'ouest, et jusqu'à la station-service à l'est.

Mais pour qu'une explosion survienne, il faudrait que le réservoir soit chauffé à plus de 450 degrés Celsius et que les flammes viennent lécher l'acier. Cela serait possible si, par exemple, un feu se déclarait à la meunerie ou après un important accident sur la route 132.

L'ingénieur Luc Piché précise toutefois que lorsqu'une telle chose se produit, les pompiers arrosent le réservoir et des soupapes de sécurité rouvrent pour dépressuriser.

Extrait d'un dépliant envoyé dans des foyers du Bic il y a quelques années par Purdel et la Ville de Rimouski. Photo : Radio-Canada

Un tel événement – incendie ou explosion – arriverait une fois par 10 000 ans maximum mentionne l'ingénieur de la firme Prudent Groupe Conseil.

Autrement dit, les probabilités indiquent qu'en 10 décennies, le réservoir explosera probablement une fois. C'est ce qui fait dire à Purdel que le risque est acceptable.

Olivier Pastor estime que la distribution d'un fascicule faisant état des conséquences si une explosion survenait constitue une démonstration de la transparence de l'entreprise bicoise.

Prudent Groupe Conseil ajoute que le confinement de la population, comme ce qui a été fait d'ailleurs lors de la fuite, permettrait d'éviter des morts, puisque les murs des bâtiments constituent une protection efficace contre la radiation thermique et les débris provenant d'une explosion.

Selon M. Pastor, l'étude sur l'évaluation du risque recommandait huit modifications au réservoir, ce qui a été fait depuis.

La dernière recommandation consistait à installer une valve automatique à l'azote. C'est lors de ces travaux précisément que la fuite d'environ 3000 litres de gaz est survenue.

Pas de déménagement en vue

Malgré la fuite qui a causé un certain émoi dans le village, Purdel n'a pas l'intention de déménager dans le parc industriel ni ailleurs son réservoir installé depuis environ 15 ans, alors que Le Bic formait une municipalité.

Difficile de ne pas voir les installations de Purdel depuis le centre du village du Bic. Ce secteur se situe tout juste à l'extérieur du périmètre de 600 mètres autour du réservoir de propane. Photo : Radio-Canada

La Ville de Rimouski ne dispose pas des leviers non plus pour forcer la main de la coopérative agricole.

Les villes n'ont pas beaucoup de pouvoir, c'est la Régie du bâtiment du Québec qui établit les normes et on ne peut pas forcer une compagnie à déménager, car il y a toujours la notion de droits acquis , a expliqué le maire Marc Parent.

À savoir maintenant si la Ville entend suggérer à Purdel d'envisager le déménagement du réservoir dans le parc industriel, Marc Parent s'est buté à dire que Purdel est une entreprise socialement responsable en plus d'être fondée au Bic.

Je suis certain qu'ils ont une oreille attentive aux préoccupations des citoyens , a conclu le maire.

Un autre réservoir de même dimension, celui de Supérieur Propane, se trouve sur le territoire de la Ville. Il se situe sur la 2e rue derrière des entrepôts, entre la rue Léonidas et la rue Alcide-C.-Horth.