Des citoyens veulent l’installation de clôtures à orignaux entre Campbellton et Belledune

Shane Gallant était un adepte de motocross bien connu dans la région pour la qualité de ses acrobaties aériennes.

Il n’a eu aucune chance quand sa motocyclette a heurté un orignal peu avant minuit lundi soir, sur la route 11, près de Charlo.

Shane Gallant est mort dans un accident lorsque sa motocyclette est entrée en collision avec un orignal. Ses proches ont lancé une pétition en ligne pour demander l'installation de clôtures à orignaux dans un secteur de la route 11. Photo : Facebook/Shane Gallant

Je l’avais surnommé Hurricane Shane , se remémore Stéphane Gauthier, un proche ami et collègue de motocross. C’était un peu ça, sa marque de commerce. Il embarquait sur une moto pis la switch venait off pis c’était tout pour gagner. Il donnait tout un spectacle.

Stéphane Gauthier ajoute que son ami avait un grand cœur, et que tout le monde l’adorait.

Un risque bien présent

Ce n’est pas la première victime que fait la route 11. Yves Goudreau, un citoyen de Dundee, considère qu’assez de vies ont été ainsi brisées.

Il affirme que plusieurs situations auraient pu être prévenues, et réclame de surcroît l’installation de clôtures de protection contre la faune entre Campbellton et Belledune, via une pétition en ligne.

Le risque est là donc c’est le temps vraiment d’avoir une protection , dit-il.

Yves Goudreau, citoyen de Dundee. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Plus de 700 personnes ont d’ailleurs signé sa pétition, mise en ligne tard mardi soir.

On est demandé d’aller probablement plus souvent vers Bathurst pour des services de soins de santé, comme l’obstétrique. Une femme, à 2 heures du matin qui est en travail, elle n’a pas le choix de prendre le chemin. Bien, le soir, quand il fait noir, puis que c’est brumeux comme dans cette circonstance-là, le risque augmente , souligne Yves Goudreau.

C’est bien beau de mettre des pancartes puis de mettre des flashers. Mais les orignaux, eux autres, ils ne suivent pas les enseignes. Une citation de :Stéphane Gauthier, ami de Shane Gallant

Stéphane Gauthier appuie l’initiative lancée par Yves Goudreau, même si dans le cas de son ami, il est déjà trop tard.

Comment ça fait de veufs ou de veuves ou d’enfants orphelins ? , se questionne-t-il. Shane, la fête de sa fille c’est aujourd’hui... 5 ans.

D’après le reportage de Serge Bouchard