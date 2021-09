Jason Kenney « de retour au bureau », mais toujours silencieux

Les vacances du premier ministre albertain sont terminées, selon son attachée de presse. Ses 22 jours d’absence et le silence radio du ministre de la Santé au milieu d’une explosion des cas de COVID-19 ont toutefois créé « un vide » qui ne sera pas facile à combler, selon des analystes.

La dernière apparition publique de Jason Kenney date du 9 août. celle de la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, du 12 août. Le ministre de la Santé, Tyler Shandro, n’a pas non plus tenu de point de presse depuis plus d’un mois.

Entre-temps, le nombre de cas actifs de COVID-19 dans la province est passé de 3431 à 11 660, soit le plus élevé au pays. En comparaison, l'Ontario dénombre deux fois moins de cas, alors qu'elle compte trois fois plus d'habitants.

Un gouvernement qui reste muet trois semaines, au milieu d’une crise sanitaire… Je ne peux même pas penser à un exemple qui s’en approche pour dresser un parallèle , affirme la sondeuse et analyste Janet Brown.

David Taras, professeur en communications à l’Université Mount Royal, est également sidéré.

Je ne me souviens pas d’une situation où un premier ministre semble absent alors que, de toute évidence, l’Alberta est en crise , dit-il.

Où était Jason Kenney?

Le bureau du premier ministre affirme depuis plus de deux semaines que Jason Kenney a simplement pris des vacances bien méritées, pendant lesquelles il a maintenu un contact constant avec les autorités de la santé. Les responsables des relations de presse ont promis qu’il serait de retour cette semaine.

Mardi, le ministre des Finances, Travis Toews, a assuré que le gouvernement albertain savait très bien que la quatrième vague était grave et qu’il agissait en conséquence.

Il y a eu des communications quotidiennes au sujet de la pandémie, et je suis certain que notre médecin hygiéniste en chef et notre ministre de la Santé répondront aux questions des médias au moment approprié , a-t-il assuré.

Mercredi, l’attachée de presse de Jason Kenney, Christine Myatt, a confirmé que ses vacances étaient terminées, sans préciser s’il ferait bientôt une apparition publique.

Il est de retour au bureau. Comme d'habitude, les médias recevront une convocation quand une conférence de presse sera organisée a-t-elle déclaré par courriel.

Les attachés de presse du ministère de la Santé n’avaient pas répondu aux questions de Radio-Canada avant la publication de cet article.

Un silence qui pourrait avoir un coût politique

Bien sûr, le premier ministre a le droit de prendre des vacances, mais le travail du gouvernement doit continuer et nous désignons tous quelqu’un pour nous remplacer quand nous nous absentons. C’est cela qui me paraît stupéfiant , dit Janet Brown.

La politique déteste le vide, et Jason Kenney a créé un vide. Je n’arrive pas à comprendre cette stratégie. Une citation de :Janet Brown, sondeuse, Janet Brown Opinion Research

Elle croit que ces trois dernières semaines risquent de coûter cher, politiquement, au Parti conservateur uni, qui est déjà en mauvaise posture.

Janet Brown affirme d’ailleurs que les groupes de discussion qui ont été menés lundi par son institut de sondage ont été marqués par des commentaires très très durs à l’égard du premier ministre.

Un gouvernement paralysé ?

La théorie selon laquelle Jason Kenney, moins populaire que jamais, se soit volontairement fait discret pour ne pas nuire au chef conservateur fédéral, Erin O’Toole, pendant les élections n’est pas sans fondement, selon David Taras.

Il croit toutefois que Jason Kenney ne peut pas ignorer le tort disproportionné que cette absence cause à sa propre image.

La seule logique que je peux voir là-dedans, c’est que [le gouvernement] ne sait pas quoi faire , dit-il. Il est paralysé. Jason Kenney s’est emprisonné dans une série de décisions dont il ne peut plus se sortir.

Janet Brown croit que le premier ministre aura toute une pente à remonter pour reprendre le contrôle du message dans les prochaines semaines.

Avec les informations de Drew Anderson