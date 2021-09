Un Québécois d’origine afghane terrifié par le retour en force des talibans

M. Ghafourzada est arrivé au Canada en 2000 lorsqu'il avait 10 ans. Sa famille a fui le pays à la suite de l'enlèvement de son père, qui était alors directeur d'école. Ce dernier a été retrouvé et la famille a fait les démarches pour venir vivre à Québec.

On a pris les procédures parce qu'on ne pouvait pas rester. C'était quoi les prochaines étapes [si on restait], c'était la mort, la pendaison? raconte-t-il.

Comme tous les enfants de son âge, il est allé à l'école en Afghanistan. Mais à Kaboul, les cours étaient donnés par des talibans qui n'enseignaient ni les langues ni les mathématiques, uniquement le Coran en arabe, une langue que Sayed Sultan Ghafourzada ne maîtrisait pas, puisqu'il parle le perse.

Aujourd'hui âgé de 31 ans et soldat d’infanterie au Royal 22e Régiment, Sayed Sultan Ghafourzada se revoit lui-même à 10 ans quand il observe sur les chaînes de télévision les images des Afghans qui fuient leur pays, repris par les talibans, en quelques semaines. Tout le reste de sa famille vit encore là-bas.

Je me revois, c'est terrifiant. Il y a au fond de moi quelqu'un qui se compare à eux. Quand j'étais jeune, j'ai vécu avec les talibans, ils ont pris le régime, ils donnaient les cours , se souvient M. Ghafourzada.

Il se souvient d'avoir reçu des claques et des coups de bâton.

Si j'étais resté là-bas, j'aurai été traumatisé , croit-il toutefois. J'aurais été quelqu'un de pire. Sayed Sultan Ghafourzada a par contre choisi de consulter pour s'aider lui-même une fois au Canada.

Il pense que, comme sa famille il y a 21 ans, les réfugiés afghans devront s'adapter à la culture canadienne et aux lois du pays.

Ça va être une énorme adaptation parce que ces gens-là sont traumatisés, perturbés, ils ont besoin de consulter , pense-t-il.

Fraîchement arrivé au Québec, Sayed Sultan Ghafourzada portait son chapeau d'Aladin , des sandalettes, écrivait de droite à gauche : je me suis fait écœurer , raconte-t-il.

Ma mère portait le voile ici et je voyais les femmes et les filles, pas de voile. J’avais peur, je me disais : "elles vont se faire fouetter par les talibans."

