Kelvin Goertzen va retirer cinq projets de loi, dont la réforme de l’éducation

Il s’agit vraiment de faire table rase pour un chef, c’est pour cela que c’est important de retirer ces cinq projets de loi , affirme-t-il. Il s’est adressé mercredi après-midi aux médias pour la première fois comme premier ministre lors d’une conférence de presse.

Kelvin Goertzen dit qu’il va consulter les partis de l’opposition afin de tenir une courte session législative cet automne pour retirer les projets de loi et tenir un vote sur des mesures budgétaires nécessaires .

Les cinq projets de loi avaient été bloqués par le Nouveau Parti démocratique au printemps.

Le plus controversé d’entre eux est le projet de loi 64, sur la modernisation de l'éducation. Il prévoit d'abolir les 37 divisions scolaires et de les remplacer par une seule autorité provinciale. La Division scolaire franco-manitobaine est la seule qui serait maintenue.

Le ministre de l’Éducation se prononcera jeudi à ce sujet, selon M. Goertzen.

Parmi les autres projets de loi qui seront retirés figurent l'amendement au projet de loi 35, sur la protection des contribuables et la réforme réglementaire en matière de services publics. Cette dernière réforme aurait permis au gouvernement de définir lui-même les tarifs d'électricité sans passer par la Régie des services publics.

Il y a aussi un amendement proposé à la Loi sur les relations du travail qui éliminerait l’arbitrage obligatoire lorsqu’un conflit de travail dure plus de 60 jours. Un autre projet de loi concernait la vente d’alcool.

Le cinquième visait à permettre aux exploitants d’infrastructures essentielles d’obtenir une ordonnance du tribunal dans le but d'établir un périmètre de protection contre des manifestants.

Ouvrir le bureau du premier ministre

Kelvin Goertzen a été assermenté lors d’une cérémonie privée mercredi matin. Il sera premier ministre pendant 60 jours, afin de permettre au Parti progressiste-conservateur d’élire un nouveau chef.

Je sais que mon rôle est principalement vu comme celui d’un gardien intérimaire — un nouveau premier ministre sera sélectionné pour les Manitobains dans 60 jours — mais je sais aussi qu’il s’agit d’une période qui requiert des décisions importantes , affirme-t-il.

Ainsi, Kelvin Goertzen explique qu’il a entrepris un processus de tendre la main et d’écouter , en notant qu’il a parlé au grand chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Arlen Dumas, mercredi matin.

Son but, dit-il, est d’ouvrir le bureau du premier ministre et d’entendre les opinions et les idées des gens . Je sais que c’est une période difficile pour notre parti et notre gouvernement […] Nous avons beaucoup de travail à faire. Nous devons écouter davantage , ajoute le premier ministre.

Lors de la conférence de presse, les journalistes ont interrogé Kelvin Goertzen au sujet de deux députés frondeurs du Parti progressiste-conservateur, qui dénoncent des politiques sur la vaccination contre la COVID-19.

Il a répondu qu’il avait parlé aux députés et qu’il leur avait dit que le caucus est le lieu pour tenir de tels débats et s’est aussi prononcé sur le style de leadership qu’il souhaite apporter au bureau du premier ministre.

S’il y a eu des préoccupations par le passé qu’ils ne sentaient pas qu’ils avaient accès au premier ministre comme ils l’auraient voulu, j’ai pris des mesures pour changer cela. Ce ne sera pas un défi, ils peuvent venir parler avec moi régulièrement , indique Kelvin Goertzen.

Kelvin Goertzen souligne qu’il encourage tous les Manitobains à se faire vacciner.

Par ailleurs, il a annoncé que la ministre des Familles et des Affaires francophones, Rochelle Squires, est la nouvelle première ministre adjointe.

L’opposition est ravie

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Wab Kinew, se réjouit de l’annonce du retrait des projets de loi, mais dit qu'il reste sur ses gardes.

Le travail continue avec le premier ministre Goertzen, car nous savons qu'il va continuer avec l'augmentation des frais d'Hydro et des autres programmes et politiques qui vont créer beaucoup de défis pour tout le monde au Manitoba , lance-t-il.

Si le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, est lui aussi heureux de la décision de M. Goertzen, sur le front de la gestion de la COVID-19, il reste cependant préoccupé par le rejet du passeport vaccinal dans le camp de certains élus du Parti progressiste-conservateur.

C'est honteux, j'ai dit que ça serait beaucoup mieux s'ils étaient enlevés du caucus conservateur , déclare-t-il.

Le professeur émérite de sciences politiques de l’Université de Saint-Boniface, Raymond Hébert, affirme que Kelvin Goertzen n'est pas un choix surprenant comme chef par intérim.

C’est un bon choix, un choix solide. Il a presque 20 ans d’expérience à l’Assemblée législative , rappelle M. Hébert. Il n’est pas controversé , ajoute le politologue.

Au cours des deux prochains mois, il affirme que ça va être le statu quo, il n’y aura pas d’initiatives .

Raymond Hébert croit que M. Goertzen n'aura aucune difficulté à ne pas s'ingérer dans la course à la direction du Parti progressiste-conservateur du Manitoba qui prendra fin le 30 octobre.

Avec les informations de Jérémie Bergeron et de Chantallya Louis