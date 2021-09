La modification d’une fonction de partage dans Instagram jugée non inclusive

Jusqu’à tout récemment, il suffisait d’appuyer sur l’icône en forme d’avion en papier pour partager un contenu – comme un carrousel d’images, une vidéo ou une photo – en stories.

Mais un test mené par Instagram depuis février oblige maintenant les internautes de plusieurs pays – dont le Canada – à passer par plusieurs étapes avant d’accomplir la même action : enregistrer le contenu en appuyant sur l’icône en ruban; se rendre dans l’outil de création de stories; sélectionner l’autocollant Repartager ; sélectionner l’onglet des éléments enregistrés; choisir le contenu désiré; publier la story.

Ces étapes n’en finissent plus, selon l’internaute norvégienne Charlotte, alias @thespectrumgirl, autrice d’une pétition qui réclame qu’Instagram recule.

Je souffre d’un trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH), en plus d’être autiste. J’ai parfois beaucoup de mal à me concentrer et je ne suis pas la seule dans cette situation. Il n’est pas non plus nécessaire d’avoir un handicap cognitif pour que l’on trouve cette nouvelle démarche complexe , mentionne-t-elle dans un message publié sur le réseau social vendredi.

La publication a récolté quelque 390 000 mentions J’aime en cinq jours et a aussi reçu l’appui de plusieurs organismes de défense des personnes neuroatypiques et des leaders d’opinion de l’application. La pétition de Charlotte avait quant à elle récolté plus de 15 500 signatures mercredi après-midi.

Un outil pour la découvrabilité

La fonction de partage est surtout utilisée par des artistes et de petites entreprises comme tactique pour tirer avantage de l’algorithme d’Instagram, qui favorise les contenus publiés par des proches.

Les créateurs et créatrices de moindre envergure en dépendent. Une citation de :Charlotte

Il est encore plus difficile pour des personnes qui ont des petites communautés en ligne de réussir quand Instagram leur complique la façon de partager une publication , poursuit-elle.

Selon l’influenceuse, cette mise à jour pousse à dépenser davantage d’argent en publicité pour que les contenus atteignent plus de gens.

Le réseau social avait souligné en février que le changement de cette fonction répondait à une demande formulée par plusieurs internautes qui souhaitaient voir moins de publications du fil d’actualités partagées en stories.

Nous ne voulons pas que ce changement devienne permanent. Une citation de :Charlotte

Instagram n’avait pas encore donné suite à une demande de commentaires au moment d’écrire ces lignes.