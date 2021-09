Passeport vaccinal en Ontario : soulagement et inquiétudes pour les gens d’affaires

Dès le 22 septembre, les Ontariens âgés de plus de 12 ans devront présenter leur passeport vaccinal pour avoir accès aux restaurants, aux bars, aux événements sportifs et culturels, aux salles de spectacles et aux cinémas. Le code QR et l'application devraient faire leur apparition le 22 octobre seulement.

Doug Ford en a fait l’annonce mercredi après-midi, rappelant qu’il ne voulait pas en arriver là et qu’il aurait préféré une solution fédérale.

La communauté d'affaires accueille avec soulagement la mise en place du passeport vaccinal, alors qu'elle le réclamait déjà depuis des mois.

La directrice générale du Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale (RGA), Lise Sarazin, ajoute qu'il ne s'agit pas d'une étape de plus pour les commerçants étant donné que ceux-ci devaient déjà demander aux clients de signer un registre.

À ce moment-ci, je pense que les citoyens sont déjà habitués à fournir des preuves d’une certaine façon. Une citation de :Lise Sarazin, directrice générale du Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale

Le but, c’est de garder les entreprises ouvertes et ça demande que la population soit rassurée sur le fait que les gens qui pénètrent dans ces établissements-là sont doublement vaccinés , fait-elle valoir en entrevue.

Mme Sarazin explique que la population est plus à l'aise de fréquenter des établissements où les gens ont été vaccinés et que le passeport vaccinal devient un outil essentiel pour s'en assurer. Je pense aussi qu’il faut penser à ce qui est bon pour notre économie , ajoute-t-elle.

Lise Sarazin est directrice générale du Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale (Archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

À l'instar de Mme Sarazin, le propriétaire du Moulin de Provence, Claude Bonnet, estime que l'arrivée du passeport vaccinal vient bel et bien ajouter une tâche supplémentaire aux restaurateurs.

On devient des policiers, on est rendu maintenant à gérer l’ordre public, ça devient complexe , souligne-t-il, en entrevue. M. Bonnet souligne d'ailleurs avoir reçu des menaces et avoir dû gérer certains récalcitrants dans les dernières semaines.

Claude Bonnet, propriétaire du Moulin de Provence dans le marché By (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Il ajoute que la situation est encore plus difficile pour les commerçants qui, comme lui, ont plusieurs accès. Comment je peux arriver à gérer toutes les portes en même temps? demande-t-il.

Ça va nous causer beaucoup de tracas au niveau de la gestion. Une citation de :Claude Bonnet, propriétaire du Moulin de Provence

Malgré les difficultés supplémentaires, M. Bonnet assure qu'il est favorable à cette mesure et qu'il la mettra en œuvre, comme toutes les autres. Je pense que c’est quelque chose de responsable pour tout le pays , termine celui dont tout le personnel est vacciné. Moi, mon souci, c'est de protéger tout le monde.

Mesure sanitaire discriminatoire

Si l'ensemble de la communauté d'affaires accueille avec soulagement la mesure, d'autres s'y résignent, non sans protester.

La directrice générale d'Altitude Gym à Kanata, Nancy Asselin, se dit très réticente face à cette mesure sanitaire discriminatoire .

Mme Asselin anticipe une baisse de fréquentation dans les semaines à venir. On voit déjà une baisse de clientèle de 30 % aujourd'hui , alors que le passeport vaccinal vient d'entrer en vigueur au Québec. Ça n'augure pas nécessairement bien pour l'avenir , ajoute-t-elle.

La directrice générale souligne que cette mesure s'ajoute à une série d'autres mesures déjà mises en place pour assurer la sécurité des clients. Ça crée un bouchonnement à la réception , indique-t-elle. Mme Asselin songe à embaucher du personnel supplémentaire pour remédier à la situation.

C’est une autre dépense additionnelle que le gouvernement impose aux restaurateurs, aux commerces de détail et aux gyms qui, j'aimerais le rappeler, ont été grandement impactés par la COVID-19. Une citation de :Nancy Asselin, directrice générale d'Altitude Gym

Même si le passeport vaccinal en rajoute sur les épaules de tous, nous n’allons pas fermer nos portes temporairement , assure-t-elle.

Le maire d'Ottawa satisfait

Dans un gazouillis publié plus tôt mercredi, le maire d'Ottawa, Jim Watson, et le conseiller municipal Keith Egli se sont dits heureux de l'annonce faite aujourd'hui .

Ils estiment que le passeport vaccinal sera en mesure de prévenir d'autres perturbations économiques et sociales , peut-on lire sur Twitter.

Le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) est aussi très satisfait . Je pense que c’est de ça qu'on a besoin , souligne-t-il en entrevue.

Ce dernier estime que la mise en place du passeport augmentera le débit de vaccin tout en permettant un meilleur contrôle de la propagation du virus, dans un contexte où le variant Delta gagne du terrain.

En réponse aux protestations du public concernant l'obligation de présenter leur preuve dans les restaurants, le Dr Roumeliotis indique [que la province] a ciblé plutôt les endroits où on sait bien qu’on a déjà eu des [éclosions].

Si les personnes sont toutes vaccinées [dans le restaurant], le risque [de contracter la COVID-19], il est minime. Une citation de :Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario

Ce dernier rappelle que la mesure n'est que temporaire et qu'elle devrait être retirée une fois l'immunité collective atteinte. Selon lui, cinq millions d'Ontariens ne sont toujours pas vaccinés, dont la moitié sont des enfants.

Une fois que les enfants seront vaccinés, avance-t-il, la mesure pourrait être retirée.

Avec les informations de Fiona Collienne et Gabriel Le Marquand Perreault