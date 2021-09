Envol 91 FM fébrile à l’aube du premier Radiothon Denise Lécuyer

C’est avec beaucoup de fébrilité que les employés d’Envol 91 FM se préparent à cet événement et à accueillir les auditeurs.

On avait des visées beaucoup plus modestes pour l’événement qui devait se dérouler l’an dernier. On a décidé de faire le radiothon juste avant la rentrée pour célébrer la fin de l’été et aussi honorer la mémoire de Denise Lécuyer , indique le coordinateur du Radiothon Denise Lécuyer et animateur de l’émission matinale d’Envol 91 FM, Jean Fontaine.

L'événement se tiendra sur la terrasse éphémère du Patio 340, sur le terrain du CCFMCentre culturel franco-manitobain , si la météo le permet. Sinon, il se déroulera à l’intérieur.

Quoiqu’il en soit, le radiothon sera en ondes pendant 12 heures, de 7 h à 19 h, et diffusé sur les réseaux sociaux.

Plusieurs artistes viendront offrir une prestation musicale au cours de la journée, fait savoir M. Fontaine. Parmi les invités, il y aura Les Surveillantes, Hélène Perreault, Amélie Tétrault et Parazar. Un poème de Seream soulignera également le 30e anniversaire de la radio fondée en octobre 1991. Une quinzaine de prix seront également remis à la suite d'un tirage.

L'argent récolté servira à la rénovation du studio

Envol 91 FM organise cette activité comme source de financement, mais aussi pour se rapprocher de son public, note Jean Fontaine. Il ajoute que pour le moment plus de la moitié de l’objectif financier de 30 000 $ est atteint. Le dernier décompte fait état de 18 800 $ récoltés. La somme amassée sera annoncée à la fin du radiothon, bien qu’un bilan final devrait être fait d’ici une semaine.

Envol 91 FM a des projets imminents avec les sommes récoltées.

Notre studio de mise en ondes a besoin de beaucoup d’amour. Ça fait 30 ans qu’il n’a pas beaucoup changé. On veut renforcer la programmation, on aimerait offrir plus d’émissions aux gens et on veut renforcer la formation de nos bénévoles. On veut renforcer la programmation au bénéfice du public.

Le studio de la radio communautaire porte le nom de Denise Lécuyer, une bénévole de longue date qui a été présidente de l’organisation de 1997 à 1998. Elle est décédée l’an dernier d’un cancer à l’âge de 60 ans.

Elle a été tellement importante pour Envol 91 FM. Une bénévole infatigable que ce soit comme animatrice du Punch aux fruits ou comme administratrice , se remémore Jean Fontaine.