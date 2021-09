Les candidats bloquistes s’engagent à obtenir des garanties d’emplois pour Elysis

Mario Simard, dans Jonquière, Alexis Brunelle-Duceppe, dans Lac-Saint-Jean, et Julie Bouchard, dans Chicoutimi-Le Fjord, ont dévoilé 13 engagements. Quatre d'entre eux portent sur l'aluminium et trois sur l'industrie forestière.

Ils s'engagent notamment à tenter d'obtenir des garanties de production et d’emplois liées à l’installation de la technologie Elysis dans la région. Des craintes ont été soulevées à l'effet que l'implantation de cette nouvelle technologie dans les usines de Rio Tinto dans la région pourrait ultimement résulter en des pertes d'emplois. Elysis permet de produire du métal gris sans produire de gaz à effet de serre.

Toujours dans l'aluminium, les bloquistes demandent que les sommes récoltées en contre-tarifs sur les produits américains, passées et futures, soient versées dans un fonds sectoriel pour la transformation de l'aluminium.

Quant à la forêt, le Bloc s'engage à obtenir une pleine exemption de tout tarif sur les exportations de bois d'œuvre québécois à destination des États- Unis. Les candidats chercheront aussi à identifier comment le gouvernement fédéral peut aider à accroître la productivité liée à la croissance annuelle des forêts, mais tout en respectant les compétences provinciales.

Non seulement un arbre c'est un puits de carbone, mais moi quand je vois un arbre maintenant, je vois de la technologie. On a fait visiter à Yves-François (Blanchet, le chef du Bloc), lors de son passage, l'usine de Kénogami de fibre cellulosique. On peut tout faire à partir de ça. Et le bien dans cette chose-là, c'est que ça produit des produits de remplacement qui sont carboneutres pour l'industrie pétrolière gazière. Nous, on est assis là-dessus et on ne le développerait pas? Bien, il faut prendre cette tangente-là , a expliqué Mario Simard lors de la conférence de presse.

La plateforme régionale propose aussi de faire pression pour bonifier les transferts en santé aux provinces à 35 % du budget fédéral. Selon le Bloc québécois, ceci équivaudrait à 493 M$ d'argent neuf pour la région.