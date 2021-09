Denis Desgagné quitte le Conseil des écoles fransaskoises

Le directeur général du CEFConseil des écoles fransaskoises , Ronald Ajavon, tient à remercier Denis Desgagné pour son leadership au secteur des Partenariats et de la programmation culturelle du CEFConseil des écoles fransaskoises au cours des deux dernières années , peut-on lire dans le communiqué.

M. Desgagné quitte le Conseil des écoles fransaskoises pour diriger le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC).

La présidente du conseil d’administration du RESDACRéseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences , Mona Audet, salue en lui un homme de vision, d’innovation et de réalisations concrètes . Dans un communiqué, Mme Audet ajoute que le nouveau directeur général saura amener le RESDAC vers l'atteinte de son plein potentiel dans un contexte de renouveau et de projets porteurs pour nos membres et les apprenants adultes .

Pour sa part, Denis Desgagné dit envisager avec beaucoup d'enthousiasme ce nouveau défi professionnel. Mon souci d’une saine gestion, mon profond respect pour l’éthique et l’imputabilité en plus de valoriser l’efficience dans des contextes divers de gouvernance sont les piliers de mon leadership stratégique et de ma gestion créative.

M. Desgagné a notamment œuvré pendant 12 ans comme directeur général de l'Assemblée communautaire fransaskoise, poste qu'il a quitté en 2010, en plus d'avoir laissé sa marque au sein d'autres organismes qui représentent les communautés francophones en Alberta.

Denis Desgagné commencera sa nouvelle fonction le 6 septembre prochain.