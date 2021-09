La santé mentale et physique des enfants se dégrade, selon un organisme

Derrière les images d'enfants souriants se préparant à aller à l'école avec leur sac sur le dos se cache une toute autre réalité, selon l’organisme Les Enfants d’abord Canada : une jeunesse canadienne dont la santé physique et mentale se dégrade de plus en plus, notamment en raison de la pandémie et des restrictions sanitaires.

Pour une quatrième année consécutive, l’organisme sonne l’alarme dans son rapport, Élever le Canada  (Nouvelle fenêtre) . Son équipe a compilé des dizaines d’études scientifiques et de sondages pour dresser un portrait de la jeunesse canadienne. Le bilan est, encore une fois, accablant.

Ce qui m’inquiète le plus, c’est l’ampleur des preuves qui démontrent que les enfants ne vont pas bien. Ils sont en crise, leurs droits sont violés et il y a tellement peu de mesures prises par tous les ordres de gouvernement , dit Sara Austin, la fondatrice de l’organisation caritative.

10 menaces à l'enfance à travers le pays

Le rapport définit 10 menaces à l’enfance, dont la pauvreté, le racisme et la violence familiale. Ces problèmes existaient avant la pandémie, selon l'organisme, mais la situation sanitaire actuelle a exacerbé la situation et cela ne s'améliore pas.

En Alberta, par exemple, le nombre de jeunes qui meurent de surdoses a augmenté en 2020, et l'année 2021 s'annonce pire, selon le protecteur de l'enfance, Del Graff.

En Ontario, le rapport note qu'en juin cinq hôpitaux pédiatriques ont admis le double de leur capacité de patients pour des troubles alimentaires. Une étude préliminaire de chercheurs du Toronto Hospital for Sick Children  (Nouvelle fenêtre) a corroboré l'impact important de la pandémie sur la santé mentale des jeunes. Plus de la moitié des 758 enfants de 8 à 12 ans observés avaient signalé des symptômes importants de dépression entre février et mars.

Le nombre d'enfants admis pour des blessures à la tête et des fractures a aussi plus que doublé entre septembre et janvier 2021au centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario, ce qui a même obligé l'établissement à publier un communiqué.

Détresse mentale

En matière de questions prioritaires, la dégradation de la santé mentale des enfants est ce qui frappe Mme Austin. C’est aussi ce que la présidente du conseil jeunesse de l’organisme, Mégane Jacques, retient.

De savoir que le suicide est la première cause de décès chez les jeunes de 10 à 14 ans et la seconde pour les plus âgés, cela dénote qu’il y a un problème beaucoup plus grave , explique la Québécoise âgée de 17 ans.

La pandémie a aggravé cette détresse mentale en isolant les enfants, selon le rapport. La sortie de crise pourrait être tout aussi difficile, ajoutent Sara Austin et Mégane Jacques.

Même si on est de retour en présentiel, des personnes peuvent avoir développé de l’anxiété face à de nouveaux environnements, de nouvelles personnes. Pour tout le monde, il y a un nouveau défi qui s’ajoute : nous devons retourner à une nouvelle normale qu’on ne connaît pas , explique Mégane Jacques.

Où sont les engagements?

Même si les provinces et le gouvernement fédéral ont annoncé des mesures d’aide à la santé mentale, Mme Austin croit qu’il s’agit d’une stratégie à l’emporte-pièce, loin d’être à la hauteur du défi.

Sara Austin est la fondatrice et directrice générale d'Enfants d'abord Canada, un organisme de défense des intérêts des enfants à travers le pays. Photo : Soumis par Enfants d'abord Canada

C’est également ce qu’elle voit dans les plateformes des partis en campagne. Il y a des morceaux ici et là pour s’attaquer aux problèmes, mais rien de global , constate-t-elle. Les enfants sont intégrés sous d’autres priorités comme la pauvreté ou le logement, mais ils ne sont jamais vus comme des citoyens à part entière.

L’organisme recommande la nomination d’un commissaire indépendant à l’enfance et la mise en place d’un fonds d’investissement de 2 milliards de dollars accompagné d’un budget répertoriant toutes les dépenses aidant la jeunesse canadienne.

Selon Mégane Jacques, la scène politique devrait aussi donner une place aux jeunes pour qu'ils puissent faire entendre leurs propositions.