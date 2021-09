LHJMQ : Antoine Roy ne veut pas rater sa chance avec l’Armada

Lorsqu'il a reçu la bonne nouvelle, lundi, Antoine Roy a ressenti bien des émotions.

Ah, c'était vraiment, vraiment spécial , dit-il. C'est quelque chose pour laquelle j'ai travaillé pendant quelques années et j'en suis fier.

Antoine Roy dans son nouvel uniforme. Photo : Sébastien Gervais/Armada de Blainville-Boisbriand

Originaire de Petit-Rocher, près de Bathurst, le Néo-Brunswickois a été le 51e joueur choisi lors du repêchage 2020 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec ). Ce choix de 3e tour avait participé au camp de sélection de l'Armada de Blainville-Boisbriand cette année-là, mais il n'avait pas percé l'alignement.

Il s'est bien repris en 2021.

Mon entraînement, cet été, m'a apporté beaucoup de fruits , mentionne Roy.

Je me suis entraîné à Moncton avec Derek Cormier et PEHPro Evolution Hockey Hockey. J'ai eu beaucoup d'entraînement hors glace et sur glace. Je pense que je suis arrivé au camp plus prêt cette année.

Son entraîneur, Bruce Richardson, est du même avis, même s'il avait déjà remarqué les qualités de son attaquant acadien en 2020. Le mentor estime que l'Acadien cadre bien dans la philosophie de l'équipe.

Il donne l'exemple du camp de sélection, l'an dernier, tenu en pleine pandémie. Les joueurs des Maritimes avaient des obstacles de plus : quarantaine à l'arrivée au Québec et au retour à la maison, s'ils n'étaient pas retenus au sein de la formation.

Antoine n'était aucunement assuré de son poste, quand il est venu l'année passée. Puis, ça ne le dérangeait pas. C'est un passionné. Il a dit : "Moi, je vais faire les 14 jours avant et les 14 jours après." Déjà là, il nous a montré quelle sorte d'individu, quelle sorte de professionnel il était. Une citation de :Bruce Richardson, entraîneur-chef de l'Armada

M. Richardson ajoute que son gabarit et son sens du jeu l'aident beaucoup. Il n'a pas peur de s'impliquer physiquement.

Il estime que le temps passé dans la Ligue de hockey des Maritimes, avec les Rapides de Grand-Sault, a contribué à améliorer le jeu de la recrue.

Du temps de jeu

Antoine Roy se taille un poste au bon moment avec l'Armada, qui fera confiance aux jeunes joueurs. L'équipe est en transition après avoir fait confiance à des joueurs plus âgés la saison dernière. L'heure est au renouvellement.

Antoine Roy prendra quelques jours de repos avant de reprendre la dernière partie du camp d'entraînement à Boisbriand. Photo : Sébastien Gervais/Armada Blainville-Boisbriand

Mais, ça n'inquiète pas l'attaquant. Une transition n'est pas nécessairement synonyme de mauvaise équipe.

Non, ça va être bon. On peut avoir du succès, ça ne change pas grand-chose, il y a aussi de bons vétérans.

C'est sûr et certain qu'Antoine va pouvoir nous aider et il va avoir un impact direct dans notre équipe , estime Bruce Richardson. Il va pouvoir mériter peut-être plus de temps de glace que s'il était resté avec nous l'année passée .

La saison 2020-21 de l'Armada s'est disputée avec de nombreux vétérans, comme Benjamin Corbeil qui profite d'un retour de lancer ci-dessus pour inscrire un but pour Blainville-Boisbriand. Photo : LHJMQ / Oli Croteau

Éviter la complaisance

C'est bien d'être choisi, maintenant, il faut répondre aux attentes et éviter les pièges.

L'équipe de gestion de l'Armada lui a donné un simple conseil, selon lui.

La chose la plus importante, c'était de continuer sur le chemin que j'étais, continuer à travailler fort dans les entraînements puis d'apporter cette énergie-là dans les matchs , explique Antoine Roy.

Bruce Richardson entreprend sa sixième saison derrière un banc dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec . Il a vu bien des recrues passer devant. Pour lui, gagner la confiance d'un entraîneur est un atout.

C'est plus difficile de jouer défensivement qu'offensivement , explique-t-il. Quand vient le temps de confier une tâche à un joueur, il lui faut être certain que celui-ci répondra présent.

Du côté d'Antoine, on sait qu'à ce niveau-là, quand même, il est quand même bon. C'est d'espérer qu'il demeure constant et de ne pas rentrer dans une zone de confort.

Je dis toujours que c'est au joueur de s'adapter à la ligue et non à la ligue de s'adapter au joueur. Il lui faudra autant gérer son alimentation que ses périodes de repos. Une citation de :Bruce Richardson, entraîneur

Antoine Roy a déjà une connaissance de ces enjeux. Il s'illustre dans plusieurs sports d'élite depuis sa jeunesse.

Multiple médaillé aux Jeux de l'Acadie, le fier représentant de la région Chaleur a appris que rien n'est gagné, tant qu'il n'a pas franchi le fil d'arrivée. Il détient encore deux records en course, établis aux Jeux de 2017.

Antoine Roy a battu le record du 1200 m par 6 secondes chez les 12-13 ans en 2017 à Fredericton. Photo : Radio-Canada / François LeBlanc

C'est sûr que les Jeux de l'Acadie, c'était des moments spéciaux. C'était vraiment le fun. Puis, juste à voir [les sports], juste d'être là avec tes amis, c'est ce que je vais retenir , mentionne fièrement Antoine Roy.

Les courses de fond, que ce soit au 800 m, 1200m ou 1500 m, lui ont aussi permis de joindre l'utile à l'agréable. La course est la base de l'entraînement de plusieurs sports et l'aspect compétitif des Jeux est un bonne préparation pour atteindre les plus hauts niveaux. Il a fait le choix du hockey élite, mais il continue d'aimer l'athlétisme.