Un parc renommé en l’honneur d’Yvon Massicotte à Mistassini

Le choix de ce parc s’est imposé puisqu’il s’agit d’une des principales infrastructures extérieures du secteur Mistassini où évoluait monsieur Massicotte et que ce parc, avec ses modules de rouli-roulant, vise notamment une clientèle adolescente auprès de laquelle monsieur Massicotte a été très impliqué , souligne la Ville par voie de communiqué.

Ce changement de nom du parc s’inscrit dans le cadre du Programme de reconnaissance dolmissoise et de commémoration toponymique adopté en 2017, qui vise à mettre en valeur l’histoire et à souligner la mémoire de ceux et celles dont la vie a marqué la localité.

Il s’agit d’un hommage à titre posthume, puisque M. Massicotte est décédé subitement en 2001 lors d’une sortie de ski de fond entre amis. Il avait 54 ans.

Natif de Val-d’Or, Yvon Massicotte a été enseignant en éducation physique dans le secteur de Mistassini pendant plus de trois décennies. À travers sa carrière dans le monde de l’enseignement, il a été longtemps associé au hockey mineur où il a été entraîneur dans plusieurs catégories.

Lui-même un ancien hockeyeur de l’équipe locale des Barons de la défunte ligue sénior régionale, il a également participé activement au développement du sport étudiant et a été l’un des artisans de la présentation des Jeux du Québec à Dolbeau à l’été 1985.