SkipTheDishes offrira désormais un éventail de produits d’épicerie

Le service de livraison SkipTheDishes met à l'essai un nouveau modèle d'affaires qui le verrait vendre des articles ménagers et des produits d'épicerie directement aux consommateurs.

La nouvelle offre, appelée Skip Express Lane, compte deux emplacements qui fonctionnent comme des épiceries virtuelles, où les ventes sont réalisées uniquement par l'entremise d'une application.

Cependant, ces emplacements, situés à Winnipeg et à London, en Ontario, sont entièrement exploités par SkipTheDishes et se concentrent sur les articles ménagers, les collations, les produits d'épicerie et les spécialités locales, plutôt que les repas chauds.

SkipTheDishes dit s'être intéressé à ce modèle parce qu'il a vu la demande pour les commandes d'articles de dépanneur et d'épicerie bondir de 900 % au cours de la dernière année, alors que les gens restaient à la maison pour atténuer la propagation de la COVID-19.

Les établissements Skip Express Lane vendent plus de 1500 articles, tels que des aliments surgelés, des boissons gazeuses, de la viande, des céréales, de la gomme, des biscuits et des articles pour animaux de compagnie.

Il permettra en outre d'acheter des articles moins conventionnels, comme des ingrédients de cuisson, des fournitures de bureau et de fête, et des articles de soins personnels comme des laxatifs, des condoms et des tests de grossesse.

Le service promet de livrer toutes les commandes dans les 25 minutes et fonctionne tous les jours de 11 h à 2 h, avec des frais de livraison à partir de 1,99 $. Ces frais disparaissent pour ceux qui effectuent des achats de plus de 25 $.