Rage au volant : un père attaqué par un autre conducteur sous les yeux de sa famille

Mohammed Benyoussef ne pouvait pas s’en méfier en sortant de la maison dimanche après-midi. Et pourtant, alors qu’il se rend en ville pour faire des courses, il est victime de rage au volant, teintée par de violentes insultes racistes.

Sur le chemin Ammon, dans le DSL du même nom près de Moncton, il aperçoit une voiture qui sort d’un stationnement privé. Pour éviter une collision, et puisque le chemin [de l’autre côté] était vide, j’ai décidé d’aller juste à l’entour pour ne pas frapper son pick-up truck , détaille Mohammed Benyoussef, qui était au volant de sa mini-fourgonnette avec sa femme et ses quatre filles à bord.

La manœuvre semble déplaire à l’autre automobiliste, qui active son klaxon pendant une quinzaine de secondes, selon les estimations du père de famille.

C’est à ce moment-là que le conducteur accélère, le dépasse et s’arrête brusquement devant sa voiture. Je l’ai presque frappé [mais] j’ai appuyé sur les freins vraiment fort , se souvient l’homme d’origine marocaine, installé dans la région du sud-est du Nouveau-Brunswick depuis 2004.

Il voit alors un homme d’un certain âge débarquer de sa camionnette – qu’il laisse garée au travers du chemin – et se diriger directement vers lui. Scandalisé, monsieur Benyoussef commence à filmer la scène avec son téléphone.

Il a mis sa main dans la voiture, je sais pas s’il voulait me frapper ou bien frapper le téléphone, ou bien prendre le téléphone , raconte-t-il. Il décide de le donner à son aînée de 13 ans, qui poursuit l’enregistrement depuis le siège passager à côté de lui.

Dans les secondes qui suivent, on voit les deux hommes se tenir par les avant-bras. Mohammed Benyoussef l’implore d’ailleurs de le lâcher. “Leave me alone”, peut-on entendre.

Attention : le contenu de cette vidéo pourrait choquer certaines personnes.

Rage au volant à Moncton : un homme accusé

Les pleurs et les cris n'ont pas suffit à dissuader l’autre automobiliste de s’éloigner immédiatement.

L’agression physique que subit Mohammed Benyoussef ne dure que quelques minutes, à s’en fier à la vidéo publiée en ligne. Pendant ce temps, sa conjointe entretient la communication avec la police, leur demandant de se rendre sur place le plus rapidement possible. Ses quatre filles âgées de 3 mois, 9, 11 et 13 ans, sont visiblement ébranlées par cette démonstration de violence qui défile sous leurs yeux.

Des propos racistes

La rage qui s’est emparée de l’homme n'aurait pas été que physique. Ma fille à côté de moi, elle porte le hijab, et il l’a regardée , atteste le père de famille. Il lui aurait alors dit de retourner dans son pays .

Établi au Nouveau-Brunswick depuis 17 ans et marié à une Néo-Brunswickoise, ses filles sont toutes les quatre nées à Moncton.

Lorsque la police est arrivée sur les lieux dimanche, l'homme qui a agressé monsieur Benyoussef avait déjà repris la route. La GRCGendarmerie royale du Canada nous a informé au téléphone qu'il avait été arrêté puis relâché sous certaines conditions, qu'elle n'a pas souhaité divulguées.

Aucune accusation n'est portée contre lui pour l'instant. Sa première comparution est prévue le 22 janvier 2022.