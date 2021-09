Noémi Bureau-Civil, candidate indépendante qui vise la décroissance

Elle a officiellement lancé sa campagne au Bic mercredi après-midi.

La politicienne a grandi à Rimouski et est de retour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis deux ans. Elle a pratiqué pendant près de dix ans le métier de physiothérapeute et est présentement aide-maraîchère, coordonnatrice d’un groupe de recherche sur la décroissance, membre de Prospérité Sans pétrole. Elle est également impliquée dans la corporation de développement de Saint-Valérien-de-Rimouski.

Produire moins, partager plus et décider ensemble pour bâtir un monde à l’échelle plus humaine sont les thèmes de sa campagne électorale. Selon elle, il n’est plus possible d’ignorer que la croissance économique illimitée est néfaste devant l’urgence climatique et appelle à un changement drastique de paradigme.

Comment voulez-vous régler les problèmes socioéconomiques globaux causés par la croissance économique infinie en relançant la croissance économique en tant que telle ? , s’interroge Noémi Bureau-Civil.

C’est démontré qu’une croissance économique va avec une destruction continue de notre environnement, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, une augmentation des injustices, donc il faut sortir carrément de cette course-là , explique-t-elle.

La candidate a constaté que la reprise économique est omniprésente dans les discours des différents partis politiques depuis le début de la campagne et souhaite plutôt mettre de l’avant le concept de décroissance choisie .

Comme il n’y a aucun parti qui propose d’alternatives réelles et de solutions à la hauteur des urgences, c’est pour ça que je me suis lancée comme indépendante. Une citation de :Noémi Bureau-Civil

La candidate ira à la rencontre des électeurs sur son scooter électrique dans les prochaines semaines.

Noémi Bureau-Civil affrontera lors du scrutin du 20 septembre le député sortant du Bloc Québécois, Maxime Blanchette-Joncas, Léonie Lajoie du Parti libéral du Canada, France Gagnon du Parti conservateur du Canada, Michel Raymond du Parti Libre Canada. Jean Tardy du Parti populaire du Canada et Sylvain Lajoie du NPDNouveau Parti démocratique .