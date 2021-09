Erin O’Toole demeure évasif sur son plan de retour à l’équilibre budgétaire

En point de presse pour annoncer ses engagements en matière d'infrastructures, Erin O'Toole a réaffirmé son intention de livrer [la marchandise], pas comme M. Trudeau avec de belles paroles .

Autrement dit, le chef conservateur entend, lui, passer à l'action. Il a déjà promis d'atteindre l'équilibre budgétaire d'ici 10 ans sans compressions, de générer une croissance économique de 3 % ou plus par an et de récupérer les emplois perdus pendant la crise sanitaire de la COVID-19.

Mais le parti a beau avoir présenté aux Canadiens sa plateforme électorale dès le début de la campagne, le coût des promesses demeure à ce jour inconnu, faute d'un cadre financier.

Un détail loin d'être anodin, considérant que les conservateurs font campagne sur la relance économique du pays, dans la foulée de la pandémie.

Mercredi, le dévoilement de la plateforme du Parti libéral du Canada, dont les promesses sont chiffrées, est venu accentuer la pression sur les conservateurs.

Pressé d'étayer sa vision pour la relance économique du pays, M. O'Toole a répété qu'il adopterait une approche à la fois prudente et disciplinée pour assurer ladite croissance de 3 % par année et rééquilibrer le budget.

Si cet objectif n'est pas atteint, où les conservateurs iront-ils couper? Erin O'Toole avait pour toute réponse que la cible sera atteinte , éludant tout scénario où la promesse ne se concrétiserait donc pas.

Bien que la plateforme conservatrice compte des milliards de dollars en dépenses, M. O'Toole a affirmé que le parti avait fixé ces objectifs en se basant non seulement sur les projections de croissance économique, qui renflouera les coffres d'Ottawa, mais aussi sur le contrôle des dépenses .

Le chef conservateur s'est gardé de répondre aux nombreuses questions des journalistes lui demandant où il entendait procéder à des coupes budgétaires.

Au 18e jour de la campagne, le chef du PCCParti conservateur du Canada n'avait pas de date à dévoiler pour la publication d'un cadre financier.

Pour l'année 2021, le déficit a grimpé à 354 milliards de dollars, soit plus de 16 % du produit intérieur brut (PIB) – une dette insoutenable que le Parti conservateur veut épargner aux futures générations, dit-il.

On a un plan de relance pour après la pandémie , axé sur l'emploi , s'est contenté de répéter M. O'Toole, brandissant son Plan de rétablissement du Canada.

Des promesses « recyclées »

À l'opposé, le plan du chef libéral en est un de promesses recyclées , a déclaré M. O'Toole.

Selon le chef conservateur, au moment de se rendre aux urnes, les Canadiens se souviendront du bilan de Justin Trudeau avant la pandémie, notamment marqué par d'importants déficits et l'augmentation des taxes .

Mettons les choses au clair : Erin O’Toole peut bien dire ce qu’il veut. S’il ne montre aucun chiffre, pourquoi les Canadiens devraient-ils le croire? a rétorqué le chef libéral mercredi.

Le chef conservateur a indiqué que la plateforme du PCCParti conservateur du Canada avait été soumise au Directeur parlementaire du budget (DPB), et serait mise à jour quand le DPB nous aura donné sa confirmation .

En campagne électorale, le DPBDirecteur parlementaire du budget est appelé à évaluer le coût des propositions, à la demande des partis. Il ne se prononce toutefois pas sur le solde budgétaire projeté par une formation.

Les libéraux ont quant à eux promis d'investir 78 milliards de dollars sur cinq ans, remettant à plus tard le retour à l'équilibre budgétaire. Ils prévoient néanmoins que le ratio de la dette par rapport au PIB diminuera de 2 % d'ici 2025-2026.

Des milliards de dollars pour les infrastructures

La caravane conservatrice était à Ottawa mercredi. Le chef du PCCParti conservateur du Canada y a annoncé son intention de donner le coup d'envoi de grands projets d'infrastructures, de façon à accélérer la création d'emplois.

Plus de routes, plus de transports ferroviaires, plus de transports en commun : M. O'Toole entend investir des milliards de dollars dans des projets clés , comme le troisième lien Québec-Lévis.

Contrairement aux libéraux, on ne va pas imposer de conditions au financement. On ne va pas demander que le projet soit une "infrastructure verte" , a déclaré le chef conservateur.

On va s’assurer que le financement des infrastructures maximise notre reprise économique , a-t-il ajouté.

Le parti promet en outre de construire un réseau de communications mobiles 5G – et de ne pas confier le contrat à l'entreprise chinoise Huawei, dont la directrice financière Meng Wanzhou a été arrêtée à Vancouver, en décembre 2018.