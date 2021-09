Le premier ministre de T.-N.-L. défend sa décision de faire campagne avec Trudeau

[Je ne le regrette] pas du tout , affirme Andrew Furey, au micro de Radio-Canada. Le premier ministre Trudeau est un immense ami de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Je me range de son côté.

Justin Trudeau a fait campagne aux côtés d’Andrew Furey dans Saint-Jean-Est, le 23 août dernier, dans le but de recapturer la seule circonscription terre-neuvienne qui n’a pas élu un député libéral en 2019.

Certains sondages démontrent pourtant que les appuis des libéraux ont depuis diminué et le chef de l’opposition provinciale croit que M. Furey aurait dû se montrer plus neutre pour ne pas nuire aux relations avec un possible gouvernement conservateur.

En tant que premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, il représente tous les résidents de la province, peu importe comment ils ont voté , affirme David Brazil, leader du Parti progressiste-conservateur de la province.

David Brazil a lui-même participé à un récent rassemblement conservateur, à Corner Brook, mais croit que le premier ministre de la province doit être plutôt neutre et doit être prêt à travailler avec quiconque devient premier ministre [du Canada].

Je prends mes propres décisions

Andrew Furey assure qu'il ne s’inquiète pas de la relation que son gouvernement aurait avec Ottawa si la formation d’Erin O’Toole gagne les élections.

J'ai démontré que je peux travailler avec n’importe qui. Il est évident que je peux travailler avec différents partis , indique-t-il.

D’autres leaders provinciaux, dont François Legault, le premier ministre du Québec, et Doug Ford, son homologue ontarien, indiquent qu'ils ne se mêleront pas de la campagne fédérale actuelle pour s’assurer de bonnes relations avec le vainqueur du scrutin du 20 septembre. Interrogé à ce sujet, Andrew Furey a répondu je prends mes propres décisions, il faudrait leur en poser la question.

La politologue à l’Université Memorial, Amanda Bittner, n’était pas surprise de constater de la présence d’Andrew Furey au rassemblement de Justin Trudeau, en notant que les liens entre les libéraux provinciaux et fédéraux sont très forts à l’heure actuelle.

Elle évoque, entre autres, une récente entente de principe signée entre Ottawa et Terre-Neuve-et-Labrador pour réduire l’impact des dépassements de coûts à la mégacentrale de Muskrat Falls sur les consommateurs terre-neuviens.

Certainement, il y a des situations dont ce gamble ne fonctionne pas , prévient-elle, en ajoutant que si le gouvernement qui sort de cette élection est un gouvernement d’Erin O’Toole, on va avoir [une relation] différente.

Son collègue à l’Université Memorial, Alex Marland, ajoute que si Andrew Furey appuie Justin Trudeau, il ne fait pas campagne contre les conservateurs comme l’ancien premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Danny Williams, l’a fait lorsque Stephen Harper était premier ministre, dans les années 2000.