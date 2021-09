Le dernier souffle de Ida pourrait laisser beaucoup de pluie et du vent

Lors du passage des restes de l'ouragan Ida au-dessus du Québec, de jeudi après-midi à vendredi, la Gaspésie et les îles de la Madeleine pourraient recevoir d’importantes quantités de pluie. L'île d'Anticosti et une partie de la Basse-Côte-Nord font aussi partie des territoires qui pourraient être touchés.

Environnement Canada a publié un bulletin météorologique spécial pour l’est de la Gaspésie, dans les secteurs de Chandler, New Carlisle et Port-Daniel. La Haute-Gaspésie et le parc national de la Gaspésie font aussi partie des secteurs concernés ainsi que la pointe, soit les secteurs de Murdochville, du parc Forillon et de Percé.

Selon le scénario actuel, qui peut changer d’ici jeudi, les quantités de pluie attendues pourraient varier entre 50 et 80 millimètres.

La trajectoire peut encore s’ajuster, mentionne le météorologue d’Environnement Canada, Simon Legault, mais légèrement. Les restants de la tempête vont faire du sur place dans le golfe du Saint-Laurent, c'est pourquoi il va pleuvoir beaucoup au même endroit.

Les îles de la Madeleine aussi touchées

Les îles de la Madeleine seraient touchées elles aussi, à partir de jeudi en fin de journée. On y prévoit de 40 à 60 mm de pluie, mais les précipitations totales pourraient atteindre plus de 90 mm.

Selon les plus récentes indications, de la pluie passagère persistera probablement la majeure partie de la journée de vendredi et possiblement jusqu'à samedi. Des vents forts du nord-est se levant vendredi pourraient souffler en rafales à 80 km/h , peut-on lire dans le site web d'Environnement Canada.

... ainsi qu'une partie de la Basse-Côte-Nord et d'Anticosti

Simon Legault ajoute que la pluie pourrait tomber en bonne quantité sur la région aussi. Pour les régions de la Côte-Nord, le bulletin pourrait être modifié au cours des prochaines heures.