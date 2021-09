Le PQ choisit le député des Îles-de-la-Madeleine comme chef parlementaire

C’est sûr que mon travail va s’inscrire dans la continuité de celui qui a été exécuté de façon exemplaire par Pascal Bérubé , souligne d’emblée le nouveau leader parlementaire du Parti québécois (PQ).

Le député de Matane-Matapédia avait annoncé en juillet qu'il quitterait ses fonctions à la fin de l'été.

Le fait que ce soit un autre député d’une région de l’Est-du-Québec n’est pas anodin, relève M. Arseneau. Tout ce qui touche au développement régional, à la voix des régions, à l’environnement, lorsqu’on vit les contrecoups des changements climatiques, ça nous habite et ça va certainement percoler dans nos débats à l’Assemblée nationale.

Joël Arseneau observe que son parti sera de nouveau le seul à être dirigé par un député en provenance d’une région. Cette sensibilité par rapport à des services livrés en toute équité à l’ensemble du territoire québécois, je pense qu’on sera les mieux placés pour en parler. Les régions, on le sait, sont parfois négligées dans les politiques gouvernementales. On va être les chiens de garde de ça, comme on l’a été sous Pascal Bérubé.

Une des priorités du nouveau chef parlementaire de la troisième opposition officielle sera aussi de réclamer la levée de l’état d’urgence sanitaire qui sera, croit-il, un pas vers un retour à une gouvernance normale des institutions démocratiques.

Par la suite, les priorités du parti seront de s'attaquer aux questions d'environnement, de santé, de développement économique régional et à celle de la langue française.

Par ailleurs, le chef du PQ, Pierre-Paul Plamondon, et les députés seront en caucus à La Malbaie, le 7 et 8 septembre, afin de préparer la rentrée parlementaire.

Avec les informations de Sylvie Aubut