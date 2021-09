L’agence propétrole de l’Alberta prépare une nouvelle campagne publicitaire

Le Centre de l’énergie canadienne ( CECCentre de l’énergie canadienne ) de l’Alberta lance un appel d’offres pour planifier une nouvelle campagne visant à « changer les perceptions » au sujet de l'industrie pétrolière et gazière de la province.

Un an après que le gouvernement conservateur uni a mis fin aux activités de l'agence controversée pendant la pandémie, le CEC, Centre de l'énergie canadienne communément appelé en anglais centre névralgique du pétrole, désire trouver un candidat pour l’aider à bâtir ce qu'il appelle un mouvement social en sa faveur en tentant de changer les valeurs et l'attitude des habitants de l’est du Canada et du nord des États-Unis.

Le candidat sélectionné doit faire preuve d'une capacité avérée à changer les perceptions sur les messages et les valeurs , indique un document daté du 23 août.

Nous sommes ravis d'aller de l'avant avec la mission du CECCentre de l’énergie canadienne , soit faire du Canada le fournisseur de choix pour la demande mondiale croissante d'énergie produite de façon responsable. Une citation de :Tom Olsen, directeur du Centre de l'énergie canadienne

La demande de propositions ne comporte pas de prix, qui est laissé à l'appréciation des soumissionnaires.

Le contrat doit être attribué à la fin du mois d'octobre et durera un an avec une possibilité de prolongation.

Le gouvernement conservateur uni a créé le CECCentre de l'énergie canadienne pour promouvoir l'industrie énergétique et riposter à ce qu'il considère comme de la désinformation.

Il a, depuis, critiqué le journal The New York Times et réprimandé les réalisateurs d'un film pour enfants mettant en scène Bigfoot pour ce qu'il considérait comme une campagne antipétrole.

En mars 2020, la province a considérablement réduit les ressources du CECCentre de l'énergie canadienne . Cette année-là, l'organisme a perdu environ 90 % de son budget de 30 millions de dollars, qui provient en grande partie de la taxe sur le carbone du gouvernement.

Dans un communiqué, le gouvernement a déclaré que toutes les campagnes publicitaires payées et le travail avec des entrepreneurs externes seraient arrêtés.

Des campagnes de marketing

Dans son budget de février, le gouvernement a rétabli le financement du CECCentre de l'énergie canadienne à environ 12 millions de dollars.

Le moratoire sur la publicité semble être terminé avec la nouvelle demande de propositions.

[L’entrepreneur] élaborera et créera un minimum de quatre campagnes de marketing stratégique qui sont émotionnelles et convaincantes afin de changer de façon mesurable les perceptions à l'égard du secteur de l'énergie du Canada. Une citation de :Appel d'offres du gouvernement de l'Alberta

Le document précise que la campagne sera largement destinée à la Colombie-Britannique, aux Maritimes, à l'Ontario et surtout au Québec : [Le CECCentre de l'énergie canadienne ] s'attend à ce que le promoteur ait une présence locale au Québec.

Aux États-Unis, la campagne se concentrera sur les États frontaliers, les États de raffinage et les États situés le long de la côte est où l'influence de la politique est importante .

Le document indique que des publicités seront achetées à l'échelle nationale et internationale par le biais de médias traditionnels, numériques et sociaux.

Les soumissionnaires sont tenus de présenter deux exemples de travaux antérieurs ayant réussi à changer les attitudes du public cible.

Selon le porte-parole du Nouveau Parti démocratique de l’Alberta en matière d'énergie, Marlin Schmidt, le fait de dépenser plus d'argent pour que les non-Albertains se sentent bien dans l'industrie énergétique de la province n'est pas la façon de diversifier l'économie de l'Alberta.

Nous avons besoin d'un plan solide pour diversifier l'économie de l'Alberta afin que les gens puissent retourner au travail. Mettre plus de publicité afin que les gens se sentent mieux par rapport à l’état actuel des choses n'aide pas du tout à atteindre ces objectifs. Une citation de :Marlin Schmidt, Nouveau Parti démocratique

Fondé en décembre 2019 dans le cadre de la stratégie de riposte du nouveau gouvernement de l'époque, le Centre de l'énergie canadienne, établi à Calgary, est une société du gouvernement provincial, mais il est supervisé par trois ministres au sein de son conseil d'administration.

M. Olsen s’est excusé après que le CECCentre de l'énergie canadienne eut mis en doute la crédibilité du New York Times sur Twitter. Le Centre a également été critiqué pour avoir utilisé le logo d'une autre organisation et pour avoir fait en sorte que les membres de son personnel se présentent comme journalistes plutôt que comme employés du gouvernement.