Uashat mak Mani-utenam rendra hommage aux survivants et aux disparus des pensionnats

Uashat mak Mani-utenam prépare une commémoration à grand déploiement pour la nouvelle Journée nationale de la vérité et de la réconciliation , le 30 septembre.

Les survivants des pensionnats pour Autochtones, mais aussi la mémoire des enfants qui ne sont jamais revenus de leur séjour dans ces établissements gouvernementaux, seront honorés.

Le 30 septembre, ça va être un moment collectif qu’on va prendre pour honorer la mémoire, mais aussi transmettre l’histoire à ceux qui veulent l'entendre et tenter d’amorcer un processus de réconciliation tel qu’il est spécifié dans les 94 recommandations de la Commission de vérité et réconciliation , explique Jean-Claude Therrien-Pinette, directeur de cabinet du chef de Uashat mak Mani-utenam et l'un des organisateurs de la journée.

Sont notamment prévus un spectacle extérieur regroupant des artistes innus et une exposition qui visera à rappeler à la population l'histoire des pensionnats pour Autochtones.

L’organisation de la journée représente un défi logistique qui doit être relevé dans de courts délais, puisque l’adoption de la journée fériée vient tout juste d’être annoncée , ajoute M. Therrien-Pinette.

Jean-Claude Therrien-Pinette est le directeur de cabinet du chef de Uashat mak Mani-utenam. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

L’événement est organisé par le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam ainsi que plusieurs partenaires.

Une quête personnelle

Comme beaucoup de familles de sa communauté, celle de Jean-Claude Therrien-Pinette a connu d'immenses difficultés en raison du passage de certains de ses membres au pensionnat Notre-Dame de Mani-Utenam.

Ma mère n’a pas eu l'occasion de vivre une enfance comme tous les enfants ont le droit de vivre , raconte M. Therrien-Pinette. C’est une femme qui n’a pas été bien traitée et ça a eu des conséquences. Lorsqu’on est nés, on a été confrontés à des parents qui avaient des démons, des traumatismes assez profonds.

Pour moi, c’est une occasion de faire la paix avec mon histoire Une citation de :Jean-Claude Therrine-Pinette

Le pensionnat Notre-Dame, à Maliotenam, a été ouvert de 1952 à 1970 (archives). Photo : Radio-Canada / Archives

Plusieurs éléments, comme le budget de l'événement, ses partenaires financiers et plus de détails sur les activités prévues, seront rendus publics lors d’une conférence de presse à venir.