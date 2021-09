Le Centre Scotiabank d’Halifax demandera une preuve de vaccination aux spectateurs

Les participants qui n'ont pas de preuve de vaccination peuvent fournir la preuve d'un test COVID-19 négatif dans les 72 heures précédant l'événement pour pouvoir entrer.

Par ailleurs, le port du masque sera obligatoire pour les employés lorsqu'ils travailleront sur le site. Quant aux spectateurs, cela dépendra des directives provinciales.

Les événements qui se dérouleront avant le 1er octobre, y compris un match préparatoire des Mooseheads le 11 septembre, suivront les protocoles actuels du site. Cela implique notamment la réduction de la capacité, la distanciation sociale et d'autres mesures de santé publique.

Le Centre Scotiabank fonctionnera au maximum de sa capacité lorsque la Nouvelle-Écosse entrera dans la phase cinq de son plan de réouverture, qui devrait avoir lieu le 15 septembre.

L'Université de King's College exige la vaccination

L'Université de King's College à Halifax est le dernier établissement d'enseignement postsecondaire de la province à mettre en place des exigences en matière de vaccination et de dépistage.

L'Université King's College d'Halifax demandera aux personnes non vaccinées de fournir régulièrement des résultats de tests négatifs à la COVID-19. Photo : Radio-Canada / CBC/Robert Guertin

L'Université a annoncé une nouvelle politique dans un communiqué de presse mercredi. Il sera demandé aux personnes, par voie électronique, si elles sont entièrement vaccinées. Si ce n’est pas le cas, ou si elles refusent de divulguer leur statut vaccinal, elles devront subir un test de dépistage pour la COVID-19 deux fois par semaine, puis soumettre leurs résultats par voie électronique.

L’Université King’s College n'a pas encore fixé de date pour la mise en place du système. En outre, le communiqué ne précise pas si les personnes qui répondent qu'elles sont entièrement vaccinées devront en fournir la preuve.

Le président et vice-chancelier de King’s College, Bill Lahey, a prié les personnes qui fréquenteront le campus de se faire vacciner. Il s'agit de notre garantie fondamentale de santé et de sécurité, puis d'un retour réussi et durable à l'apprentissage en personne et à la vie communautaire , a-t-il déclaré dans le communiqué.

Cette annonce survient une semaine après que l'Université Dalhousie a annoncé des exigences similaires en matière de vaccination et de dépistage. Leurs mesures s’étendent d’ailleurs aux étudiants, au corps enseignant et au personnel de l’Université King’s College qui accèdent aux campus de l’Université Dalhousie.

7 nouveaux cas de COVID-19 et 12 rétablissements

La Nouvelle-Écosse signale 7 nouveaux cas de COVID-19 et 12 rétablissements, mercredi.

Un total de 3584 tests de dépistage du virus ont été analysés dans les dernières 24 heures.

Tous les nouveaux cas positifs se situent dans le secteur du centre, qui comprend Halifax. Quatre sont liés à des voyages et trois à des contacts étroits de cas déjà signalés.

Il y a 60 personnes porteuses du virus dans la province.

Aucune d’entre elles n’est hospitalisée.