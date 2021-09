Été record à la Chocolaterie des Pères trappistes malgré les bleuets plus rares

Les dernières boîtes de bleuets enrobés de chocolat sont livrées ces jours-ci. La production a représenté un véritable défi au cours des derniers mois. C’est vrai autant pour l’approvisionnement en bleuets, que pour la logistique d’expédition, les transports, et cetera , indique Dominic Genest.

La récolte de bleuets a été plus difficile cette année, les petits fruits bleus étant plus rares dans les champs et les forêts, tellement que la fin de la saison a failli être précipitée.

La semaine passée, on pensait que la saison était terminée parce qu’on n’avait plus de bleuets. On a trouvé des bleuets sauvages ailleurs, sur la Côte-Nord, pour pouvoir terminer nos commandes et livrer jusqu’à la fête du Travail. Une citation de :Dominic Genest, copropriétaire, Chocolaterie des Pères trappistes

La Chocolaterie, située dans le nord du Lac-Saint-Jean, clôt tout de même sa saison avec un record : 150 000 boîtes de bleuets enrobés de chocolat ont été vendues aux quatre coins du Québec, soit environ 25 000 de plus qu’à l’habitude.

La saison touristique s’achève aussi sur une bonne note puisque l'endroit, qui a inauguré son économusée en mai dernier, a reçu autant de visiteurs qu’il y a deux ans, soit avant la pandémie.